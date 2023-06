Straż Graniczna deportowała obywateli Tadżykistanu i Gruzji

W czwartek Straż Graniczna deportowała do krajów pochodzenia 8 cudzoziemców – 6 ob. Tadżykistanu oraz 2 ob. Gruzji.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, w czwartek Straż Graniczna deportowała do krajów pochodzenia 8 cudzoziemców – 6 ob. Tadżykistanu oraz 2 ob. Gruzji. Mężczyźni otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu – czterech z nich stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W przypadku jednego z wydalonych ustalono związki z terroryzmem.

Wśród deportowanych były również osoby, które organizowały lub pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski.

Pięciu cudzoziemców ubiegało się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. We wszystkich tych przypadkach Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej. Od powyższych decyzji cudzoziemcy złożyli odwołania do Rady do Spraw Uchodźców. Rada utrzymała w mocy decyzje Szefa Urzędu do Cudzoziemców.

Cudzoziemcy otrzymali zakaz wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres od 5 do 10 lat.

Deportacja została zrealizowana lotem czarterowym z wykorzystaniem wojskowego statku powietrznego przy współpracy z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach.

W zabezpieczeniu wczorajszego lotu uczestniczyło 18 funkcjonariuszy SG – z Komendy Głównej SG, z Nadwiślańskiego i z Karpackiego Oddziału SG oraz z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

W tym roku Straż Graniczna zrealizowała 432 powroty przymusowe do kraju pochodzenia, w tym 228 drogą lotniczą.

Kresy.pl