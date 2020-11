Stolica Apostolska nakłada sankcje na abp. Gulbinowicza: zakaz używania insygniów biskupich, zakaz pochówku w katedrze

Zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym, zakaz używania insygniów biskupich i pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze – Stolica Apostolska nałożyła sankcje dyscyplinarne na kard. Henryka Gulbinowicza, abpa seniora archidiecezji wrocławskiej. Wobec kardynała formułowano zarzuty wykorzystywania homoseksualnego, dorosłych i nieletnich.

W piątek warszawska Nuncjatura Apostolska wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o nałożeniu przez Stolicę Apostolską sankcji dyscyplinarnych na kard. Henryka Gulbinowicza, abpa seniora archidiecezji wrocławskiej. Zaznaczono, że decyzje podjęto „w wyniku przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała”.

„Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje dyscyplinarne:

– zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym

– zakaz używania insygniów biskupich

– pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze

– wpłacenie przez kardynała odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych z ochronę nieletnich.”

Decyzję Watykanu skomentował dla „Gościa Niedzielnego” ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.

„Jest nam bardzo przykro. Decyzja Stolicy Apostolskiej pokazuje, że są osoby, które w przeszłości zostały skrzywdzone przez ludzi Kościoła. Należy im się słowo „przepraszam” za to, że coś takiego miało miejsce” – powiedział ks. Kowalski. Zaznaczył, że tego typu sprawy w Kościele, w tym w archidiecezji wrocławskiej są traktowane poważnie i „nie ma dziś takiej możliwości, by takie sprawy zaniedbać, by były, potocznie mówiąc, „zamiatane pod dywan””.

Wiadomo, że decyzja Stolicy Apostolskiej została zakomunikowana kard. Gulbinowiczowi, a zadaniem archidiecezji wrocławskiej jest dopilnowanie wypełnienia sankcji nałożonych przez Watykan.

PRZECZYTAJ: Benedykt XVI o źródłach kryzysu w Kościele: rewolucja seksualna i homoseksualizm, odejście od Tradycji, kryzys teologii moralnej

„Bardzo ważna decyzja Ojca Świętego Franciszka ws. kard. Henryka Gulbinowicza, byłego metropolity wrocławskiego” – napisał na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. „Potrzebne są dalsze radykalne decyzje Watykanu, bo jak już wielokrotnie pisałem sam Kościół w Polsce nie jest w stanie (a raczej nie chce) sam się oczyścić”.

Bardzo ważna decyzja @Pontifex_pl ws. kard. Henryka Gulbinowicza, b. metropolity @archidiecezjawr. Potrzebne są dalsze radykalne decyzje #Watykan, bo jak już wielokrotnie pisałem sam #Kościół #Polska nie jest w stanie (a raczej nie chce) sam się oczyścić.

Sprawę skomentował też na Twitterze historyk, prof. Sławomir Cenckiewicz zaznaczając, że kard. Gulbinowicz był agentem tajnych służb PRL:

„15 lat mówiłem że historie PRL, Kościoła i ruchu antykomunistycznego należy napisać na nowo! Wtedy rzucili się prawie wszyscy! A skoro Gulbinowicz był agentem i tak złym człowiekiem to jak to inaczej ująć jeśli nie na nowo?”.

Szerzej decyzję Stolicy Apostolskiej skomentował publicysta Tomasz Terlikowski, zaznaczając, że „to nie jest kara za tuszowanie, ale za własne nadużycia”. Dodał też, że „jego [kard. Gulbinowicza – red.] układ rozpada się”. Terlikowski uważa, że sankcje pokazują, iż „zarzuty wobec kardynała były bardzo poważne, bardzo wiarygodne” oraz, że nie dotyczyły tylko tuszowania nadużyć seksualnych, w tym wobec „nieletnich i bezbronnych dorosłych”, ale również jego własnych nadużyć tego rodzaju. Zwrócił też uwagę, że „układ Gulbinowicza (…) jest w rozsypce”, wskazując na usunięcie bpa Edwarda Janiaka, który był wychowankiem kardynała oraz wszczęcie dochodzenia wobec abpa Sławoja Leszka Głódzia, niegdyś sekretarza Gulbinowicza. Dodał, że wśród bliskich współpracowników, a zarazem wychowanków, byłego metropolity wrocławskiego są m.in. bp Jan Tyrawa (zarzuca mu się tuszowanie nadużyć seksualnych) oraz wieloletni nuncjusz apostolski, a później prymas abp Józef Kowalczyk, który „przez lata tuszował rozmaite negatywne informacje dotyczące skandali seksualnych w polskim Kościele”.

Kard. Gulbinowicz pozbawiony przez Stolicę Apostolską, prawa do używania insygniów biskupich, do uczestniczenia w publicznych spotkaniach i nabożeństwach, do Mszy pogrzebowej i pochówku w katedrze. To nie jest kara za tuszowanie, ale za własne nadużycia. Jego układ rozpada się pic.twitter.com/zaDKvHIoey — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) November 6, 2020

