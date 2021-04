Stare T-72 wracają do służby po remoncie z modyfikacją

Gliwickie zakłady Bumar-Łabędy jeszcze w tym miesiącu mają przekazać polskim żołnierzom 4 czołgi T-72 po remoncie z modyfikacją. MON twierdzi, że odświeżone czołgi będą prowadzić działania równorzędne do zadań realizowanych przez czołgi równorzędnej klasy innych krajów.

Jak poinformowały Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy z Gliwic, jeszcze w kwietniu 2021 roku polskie wojsko otrzyma kolejne cztery czołgi T-72 po przeprowadzonym remoncie z modyfikacją.

„W zakładach trwa proces przygotowania kolejnych partii wozów T-72 zgodnie z harmonogramem i wolumenem przewidzianym do realizacji w roku bieżącym” – informuje gliwicki Bumar.

Portal WNP.pl zaznacza, że w I kwartale tego roku do jednostek tworzonej obecnie 18. Dywizji Zmechanizowanej trafiło już 15 tak zmodyfikowanych czołgów.

Jak informowaliśmy, w lipcu 2019 roku podpisano umowę o wartości 1,749 mld zł brutto na remont i modyfikację do 318 egzemplarzy czołgów T-72. Kontrakt został podpisany pomiędzy 1. Regionalną Bazą Logistyczną w Wałczu, a konsorcjum w skład którego wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. oraz Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. W prace modyfikacyjne mają zostać też zaangażowane takie spółki z PGZ, jak np. PCO oraz OBRUM. Zakończenie prac przewidziano na 2025 rok. Pierwsze wyremontowane pojazdy zostały przekazane w grudniu 2019 roku.

Dodajmy, że kontrakt ten już od początku wzbudzał kontrowersje, gdyż zamiast gruntownej modernizacji mocno wysłużone czołgi są jedynie remontowane i modyfikowane.

Przypomnijmy, że wcześniej, poza remontem, planowano kompleksową modernizację czołgów T-72. Program ten został jednak mocno ograniczony, ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Plany remontowo-modernizacyjne T-72 mocno skrytykował były dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni Waldemar Skrzypczak. Jego zdaniem to w istocie decyzja polityczna mająca na celu ratowanie Bumaru, a podstawowym problemem jest to, iż te czołgi mają dziś niewiele do powiedzenia na współczesnym polu walki.

Przypomnijmy, że według Ministerstwa Obrony Narodowej, w Polsce „czołg T-72 jest poddawany remontowi z modyfikacją, a nie modernizacji”. W odpowiedzi na interpelację poselską zaznaczono, że maszyny te są podstawowym wyposażeniem batalionów czołgów w Polsce i utrzymanie ich w sprawności do czasu wprowadzenia na wyposażenie czołgu nowej generacji jest niezbędne. Wiadomo też, że prace mają polegać na względnym podniesieniu możliwości pojazdów, m.in. poprzez zmianę systemu kierowania ogniem, w sposób niskokosztowy i niewymagający istotnych zmian w sposobie obsługi, z uwagi na to, że wiele z nich mieliby obsadzać rezerwiści.

Modyfikacji mają zostać poddane czołgi T-72M1 z 20. Brygady Zmechanizowanej, 34. Brygady Kawalerii Pancernej (2 bataliony) oraz w 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, a także maszyny znajdujące się w magazynach. Czołgi zostaną wyposażone w nowe przyrządy celownicze i obserwacyjno-celownicze oraz cyfrowe środki łączności zewnętrznej i wewnętrznej. Ponadto, przewidziano wymianę gąsienic oraz dodatkowych elementów wyposażenia ułatwiających funkcjonowanie załogi czołgu. Komentatorzy zaznaczają jednak, że nie podniesie to ich głównych walorów bojowych.

Na początku kwietnia br. w odpowiedzi na zapytanie senatora Krzysztofa Brejzy MON poinformował, że do tamtego czasu w ramach realizowanej umowy wykonawca przekazał do sił zbrojnych 43 czołgi po naprawach z modyfikacją. Jednocześnie, udzielający odpowiedzi wiceminister Wojciech Skurkiewicz twierdził, że po modyfikacji czołgi te będą prowadzić działania równorzędne do zadań realizowanych przez czołgi równorzędnej klasy, które wykorzystywane są przez siły zbrojne innych państw.

