Stany Zjednoczone ogłosiły wznowienie sankcji wobec Iranu. Prezydent Iranu: nie ugniemy się pod presją USA

Administracja Stanów Zjednoczonych jednostronnie ogłosiła w sobotę wieczorem, że sankcje ONZ przeciwko Iranowi ponownie wchodzą w życie. Zapowiedziały także kary dla tych, którzy je naruszają. W niedzielę prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył, że kraj „nie ugnie się pod presją USA”.

Dziś Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują powrót praktycznie wszystkich wcześniej wstrzymanych sankcji ONZ przeciwko Islamskiej Republice Iranu – oświadczył sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w niedzielę, że kraj „nie ugnie się pod presją USA”. Była to odpowiedź na sobotnią deklarację szefa amerykańskiej dyplomacji.

„Dzisiejszy powrót sankcji jest krokiem w kierunku międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” – dodał Pompeo.

Virtually all @UN sanctions have returned on Iran, the leading state sponsor of terrorism and anti-Semitism. This includes a permanent extension of the arms embargo. This is great news for peace in the region!

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 20, 2020