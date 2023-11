Tureccy manifestanci atakowali bazę, w której stacjonują Amerykanie [+VIDEO]

W niedzielę tłum manifestantów wyrażających poparcie dla Palestyńczyków w Strefie Gazy próbował wedrzeć się do bazy wojskowej w tureckiej bazy lotniczej Incirlik, gdzie stacjonują też wojskowi z USA.

Protest przed bazą lotniczą Incirlik w południowo-wschodniej Turcji został zorganizowany przez fundację pomocy humanitarnej IHH. Tę samą, która w 2010 roku wysłała flotyllę z pomocą materialną do Strefy Gazy, objętej od 2007 r. izraelską blokadą. Interwencja izraelskich komandosów na pokładach statków flotylli, doprowadziła do śmierci 10 cywilów i na długo ochłodziła relacje między Ankarą a Tel Awiwem. Protest zorganizowany przez IHH rychło przybrał gwałtowny przebieg.



Manifestanci zebrali się wymachując flagami narodowymi Palestyńczyków. Data nie była przypadkowa, bowiem tego dnia w stolicy Turcji pojawił się szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, powracający z kolejnej rundy rozmów na Bliskim Wschodzie.

Gdy setki zgromadzonych zaczęli zbliżać się do ogrodzenia bazy interweniowała turecka policja, która rozpoczęła rozpędzać manifestantów przy pomocy pałek i gazu łzawiącego, jak podał za AFP portal Yahoo News.

Pro-Palestine protesters tried to storm US military base near Turkish city of Adana. pic.twitter.com/fJzqOMYRYf

— Palestine Highlights (@PalHighlight) November 6, 2023