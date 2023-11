Rosja wysłała pomoc humanitarną do Strefy Gazy

Jak podaje korespondent agencji TASS, dwa rosyjskie samoloty Ił-76 przyelciały w niedzielę do Egiptu, by dostarczyć pomoc humanitarną dla ludności Strefy Gazy.

Samoloty wysłało Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS), które odpowiada w Rosji za ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. Wylądowały one na lotnisku El-Arisz na Półwyspie Synaj, czyli najbliższym egipskim lotnisku wobec Strefy Gazy. Łącznie Rosjanie przerzucili na Bliski Wschód 60 ton darów.

Rosjanie wysłali do Strefy Gazy żywność, materace, pościel, środki higieny osobistej. Cały ładunek przejmie na miejscu egipski Czerwony Półksiężyc. On ma dostarczyć wsparcie humanitarne do samej Gazy, która od miesiąca znajduje się pod izraelskim ostrzałem i bombardowaniem.

TASS podkreśla, że wsparcie wysłano na osobiste polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina. To nie pierwsza taka inicjatywa Moskwy. Wcześniej samoloty rosyjskiego MCzS dostarczyły do Egipu łącznie 55 ton żywności, lekarstw i środków opatrunkowych.

O ile państwa zachodnie, szczególnie USA udzieliły zdecydowanego poparcia Izraelowi uznając jego prawo do ataku na Strefę Gazy, Rosja zajęła odrębne stanowisko sprzeczne z polityką Izraela, co jest pewnym odstępstwem od wieloletniej polityki Moskwy zachowywania równego dystansu od Izraela i jego bliskowschodnich przeciwników i prób wchodzenia w rolę regionalnego borkera i mediatora.

Przypomnijmy, że tu po wybuchu eskalacji zbrojnej między Hamasem a Izraelem minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się z sekretarzem generalnym Ligi Państw Arabskich Ahmadem Abu al-Ghajtem. Podsumowując spotkanie szef rosyjskiej dyplomacji odniósł się do konfliktu palestyńsko-izraelskiego zajmując stanowisko odmienne od państw zachodnich. Oskarżył Zachód o jednostronne podejście do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wezwał do utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego.

Dzień później deklarację tę powtórzył sam prezydent Rosji Władimir Putin. Rosja od tego czasu regularnie wzywa na forum mięzynarodowym, w tym na forum ONZ, do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Może to być skutkiem izolowania Rosji przez Zachód po rozpoczęciu przez nią inwazji na Ukrainę. To właśnie państwa globalnego Południa umożliwiają rosyjskiej gospodarce funkcjonowanie mimo rozległych sankcji nałożonych przez państwa zachodnie. Państwa arabskie mają duże znaczenie jako współkształtujące globalny rynek ropy naftowej dochody z którego mają duży wpływ na stan budżetu państwowego Rosji.

tass.ru/kresy.pl