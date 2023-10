Sąd Najwyższy Indii nie zalegalizował małżeństw osób tej samej płci

We wtorek indyjski Sąd Najwyższy stwierdził, że nie może zalegalizować małżeństw osób tej samej płci, a główny sędzia kraju stwierdził, że stanowienie takiego prawa jest domeną parlamentu.

Zespół pięciu sędziów, na którego czele stoi prezes Sądu Najwyższego Indii D.Y. Chandrachud badał argumenty w tej sprawie od kwietnia do maja bieżącego roku i we wtorek ogłosił wyrok. Rozpoczynając czytanie zarządzenia, Chandrachud stwierdził, że istnieje pewien stopień „zgodności i rozbieżności co do tego, jak daleko musimy się posunąć” w sprawie małżeństw osób tej samej płci. Dwóch sędziów ze składu poparło zdanie prezesa, iż ewentualne wprowadzenie instytucji małżeństwa osób tej samej płci nie leży w kompetencji sądu. Dwóch, według “The Guardian” zgłosiło zdanie odrębne.



Orzeczenie to zapadło pięć lat po historycznym wyroku z 2018 r., kiedy Sąd Najwyższy Indii uchylił zakaz seksu homoseksualnego z czasów kolonialnych.

W Azji tylko Tajwan i Nepal zezwalają na związki osób tej samej płci. Jak ocenia pisząca o sprawie agencja Reutera w azjatyckiej polityce i społeczeństwie nadal dominują wartości w dużej mierze konserwatywne.

Przeciwko zrównaniu związków homoseksualistów z małżeństwami występuje premier Indii Narendra Modi. Pogląd taki uznał za koncept “miejskich elitarystów”. Jako taki nie może być, według szefa rządu, “porównywalny z indyjską koncepcją męża, żony i dzieci”.

W tym polemizował prezes Sądu Najwyższego. Chandrachud w swoim orzeczeniu podkreślił, że osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo wyboru partnera i nie powinny spotykać się z dyskryminacją na mocy prawa. „Queerowość to nie miejska elita. Homoseksualizm czy queerowość nie są pojęciem miejskim ani ograniczonym do wyższych klas społeczeństwa” – stwierdził sędzia.

Składający petycję walczyli o zmianę indyjskiej specjalnej ustawy o małżeństwach, która umożliwia rozszerzenie związków cywilnych między parami różnych wyznań na pary tej samej płci.

reuters.com/theguardian.com/kresy.pl