Słowa o zabiciu polskiego ambasadora w rosyjskiej telewizji. Jest reakcja MSZ

Na antenie rosyjskiej telewizji państwowej Paweł Astachow zagroził śmiercią polskiemu ambasadorowi w Moskwie. Polskie MSZ zareagowało na jego wypowiedź.

Paweł Astachow, rosyjski prawnik-celebryta i były rzecznik praw dziecka w Rosji, stwierdził w programie Władimira Sołowjowa na antenie rosyjskiej telewizji, że „musi zająć się sytuacją z Polską”. Odniósł się do przejęcia przez władze Warszawy, zgodnie z wyrokiem sądu, budynku przy ul. Kieleckiej 45. “To, co się dzieje, jest rażącym naruszeniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, której przestrzegają wszystkie kraje od 1961 r., te kraje, które utrzymują stosunki dyplomatyczne. Tylko spójrz na to, co robią! Wyrzucili ich z mieszkań i ośrodka rekreacyjnego, zamrozili im konta, a potem zabrali wszystkie pieniądze z naszych misji dyplomatycznych. Teraz zabrali im szkołę” – powiedział.

“Jak reagujemy? Nota, oburzenie, wezwanie ambasadora. Rok temu, kiedy nasz ambasador został oblany farbą podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, czekałem, aby zobaczyć: czy znajdą polskiego ambasadora pływającego w rzece Moskwa” – stwierdził, odnosząc się do zdarzenia z ubiegłego roku.

“Mnie w szkole kontrwywiadu KGB uczyli, że retorsje i odpowiedź na takie wrogie akcje są przewidziane międzynarodowym prawem i USA i ZSRR zawsze tak postępowały” – dodał.

Appearing on Vladimir Solovyov’s show, former Children’s Ombudsman Pavel Astakhov argues that murdering Ambassadors is fully within the framework of international law. He wonders why the Polish Ambassador is yet to be found floating in the Moskva River.https://t.co/1LC1zvplOo

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 30, 2023