„Można ją rzucić na kolana w godzinę” – groźby pod adresem Polski w rosyjskiej telewizji

W programie prowadzonym w rosyjskiej telewizji przez prokremlowskiego dziennikarza, Władimira Sołowjowa, znów padły groźby pod adresem Polski. „Polskę można rzucić na kolana w godzinę” – stwierdził jeden z zaproszonych gości.

W niedzielę na Twitterze pojawiło się nagranie fragmentu talk-show, prowadzonego przez Władimira Sołowjowa na antenie państwowej telewizji Rossija-1. Znów padły groźby pod adresem Polski. „Polskę można rzucić na kolana w godzinę” – stwierdził jeden z gości. „Bombardując 60 strategicznych obiektów, można przywrócić Polskę do epoki kamienia łupanego w 20 minut” – dodał.

„I Polski nie będzie, nie będzie tam niczego! Nie będzie baz wojennych, elektryczności!” – powiedział.

W grudniu ub. roku Sołowjow twierdził, że kraje zachodnie wysłały na Ukrainę tak dużą liczbę systemów obrony powietrznej, że teraz same nie miałyby się czym bronić. „Łatwo mogę sobie wyobrazić specnaz Achmat, który wchodzi do Warszawy, żeby po prostu sprawdzić, jak się tam mają” – oświadczył prokremlowski dziennikarz.

„Oni [państwa zachodnie – red.] dostarczają [na Ukrainę – red.] dużą liczbę swoich systemów obrony powietrznej, dużo ciężkiego sprzętu i pocisków. To oznacza, że teraz są ogołoceni. To znaczy, że uderzenie na tyły…” – mówił.

W programach prowadzonych przez Sołowjowa wielokrotnie padały fałszywe oskarżenia i obraźliwe twierdzenia pod adresem Polski i Polaków. Sam prowadzący znany jest z wyraźnej niechęci do polskości. Prawdopodobnie z uwagi na swoje żydowskie pochodzenie, często zarzuca Polakom antysemityzm i udział w Holokauście. Przykładowo, w 2019 roku oskarżył Polaków, że podczas II wojny światowej wymordowali więcej Żydów niż Niemcy. Wzywał też, by czytać książki „wielkich polskich patriotów”, takich jak Jan Gross i oskarżał Polaków, że nie chcą wypłacać Żydom rekompensat.

W lutym ub. r. Władimir Sołowjow został objęty sankcjami Unii Europejskiej w związku z popieraniem przez niego agresji Rosji na Ukrainę. Doprowadziło to m.in. do konfiskaty willi nad jeziorem Como we Włoszech należącej do Sołowjowa.

Jak pisaliśmy, w kwietniu 2022 rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała sześć osób podejrzanych o przygotowywanie zabójstwa znanego Władimira Sołowjowa.

Zobacz także: Polacy nienawidzą wszystkich, a polski antysemityzm jest najpodlejszy na świecie – były izraelski dygnitarz w rosyjskiej TV [+VIDEO]

Przeczytaj: Podwładny Kadyrowa zapowiada zdobycie Kijowa, a potem Warszawy [+VIDEO]

Kresy.pl