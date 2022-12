Rosyjski propagandysta snuje wizję czeczeńskiego desantu na Warszawę

Łatwo mogę sobie wyobrazić specnaz Achmat, który wchodzi do Warszawy, żeby po prostu sprawdzić, jak się tam mają – oświadczył prokremlowski dziennikarz, Władimir Sołowjow.

W jednym ze swoich niedawnych programów znany i popularny rosyjski propagandysta, Władimir Sołowjow, twierdził, że kraje zachodnie wysłały na Ukrainę tak dużą liczbę systemów obrony powietrznej, że teraz same nie miałyby się czym bronić. Oświadczył, że dzięki temu Rosja mogłaby spokojnie rozważyć jakąś formę uderzenia lub desantu na ich tyły. W tym kontekście uznał, że możliwy byłby desant czeczeńskiego specnazu „Achmat”.

– Oni [państwa zachodnie – red.] dostarczają [na Ukrainę – red.] dużą liczbę swoich systemów obrony powietrznej, dużo ciężkiego sprzętu i pocisków. To oznacza, że teraz są ogołoceni. To znaczy, że uderzenie na tyły… – mówił Sołowjow.

– Łatwo mogę sobie wyobrazić, powiedzmy, specnaz Achmat, który wchodzi do Warszawy, żeby po prostu sprawdzić, jak się tam mają – powiedział prokremlowski dziennikarz.

– Mogę sobie spokojnie wyobrazić, jak nasze lotnictwo… A kto mu może przeszkodzić? IRISy? [systemy obrony powietrznej IRIS-T – red.] One okazały się być całkowicie nieskuteczne. Kijowa osłonić nie mogą, w Niemczech niczego nie ma – skomentował.

Kontekst wypowiedzi sugeruje, że Sołowjow mógł mieć na myśli jakiś hipotetyczny, bliżej nieokreślony atak z powietrza na jakieś cele na terytorium Niemiec.

Specjalny Oddział Szybkiego Reagowania „Achmat” to jednostka powietrzno-desantowa specjalnego przeznaczenia (specnaz), wchodząca oficjalnie w skład rosyjskiej gwardii narodowej (RosGwardii). Obecnie oddział ten walczy na Ukrainie, u boku Rosjan. Pisaliśmy o okrucieństwach, jakich mieli dopuszczać się czeczeńscy żołnierze tej formacji.

W programach prowadzonych przez Sołowjowa wielokrotnie padały fałszywe oskarżenia i obraźliwe twierdzenia pod adresem Polski i Polaków. Sam prowadzący znany jest z wyraźnej niechęci do polskości. Prawdopodobnie z uwagi na swoje żydowskie pochodzenie, często zarzuca Polakom antysemityzm i udział w Holokauście. Przykładowo, w 2019 roku oskarżył Polaków, że podczas II wojny światowej wymordowali więcej Żydów niż Niemcy. Wzywał też, by czytać książki „wielkich polskich patriotów”, takich jak Jan Gross i oskarżał Polaków, że nie chcą wypłacać Żydom rekompensat.

Jak pisaliśmy, w kwietniu br. rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała sześć osób podejrzanych o przygotowywanie zabójstwa znanego prokremlowskiego dziennikarza Władimira Sołowjowa.

W lutym br. Władimir Sołowjow został objęty sankcjami Unii Europejskiej w związku z popieraniem przez niego agresji Rosji na Ukrainę. Doprowadziło to m.in. do konfiskaty willi nad jeziorem Como we Włoszech należącej do Sołowjowa.

