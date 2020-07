Siły Powietrzne USA chcą wprowadzić drony Skyborg do 2023 r., mają zastąpić stare F-16 i MQ-9 [+VIDEO]

U.S. Air Force planują do 2023 roku wprowadzić operacyjne drony bojowe programu Skyborg, które w kolejnych latach mają zastąpić wczesne wersje myśliwców F-16 oraz drony uderzeniowe MQ-9.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych planują do 2023 roku wejść w posiadanie zdolnego do prowadzenia operacji drona bojowego. Chodzi o stworzenie rodziny latających bezzałogowców w ramach programu Skyborg, zdolnych do przenoszenia uzbrojenia a aktywnego uczestnictwa w walce. Działanie tych dronów ma opierać się na sztucznej inteligencji, która ma umożliwić im podejmowanie dynamicznych decyzji w oparciu o zmieniające się warunki misji. Celem U.S. Air Force jest zbudowanie wielkiej floty swego rodzaju jednorazowych odrzutowców, które nie potrzebowałyby konwencjonalnych pasów startowych.

Serwis „Aviation Week & Space Technology” podaje, że Siły Powietrzne USA oczekują, iż pierwszy pojazd latający programu Skyborg osiągnie gotowość operacyjną w ciągu trzech lat, do 2023 roku. Ma być dostępny zarówno w wersji z silnikami umożliwiającymi osiąganie prędkości poddźwiękowej, jak i naddźwiękowej, dla wersji szturmowej i myśliwskiej. Zaznacza się, że tak krótki okres oczekiwania na gotową maszynę jest obecnie czymś niespotykanym. Oznaczałoby to, że U.S. Air Force mogą szybko opracować nowe zdolności dla dronów, żeby być w stanie odpowiedzieć na nowe zagrożenia czy rzeczywistość strategiczną.

Jak podano, podstawowa wersja, lub wersje, najprawdopodobniej będą dotyczyć bezzałogowca o cechach „stealth”, przenoszącego w wewnętrznych lukach bomby naprowadzane, pociski rakietowe powietrze-powietrze i rakiety przeciwko systemom obrony powietrznej przeciwnika. Zwrócono uwagę, że U.S. Air Force rozważają wariant, w którym Skyborg zastąpi nie tylko drony uderzeniowe MQ-9 Reaper, ale też starsze wersje załogowych myśliwców F-16.

Amerykańskie dowództwo powietrzne rozważa zastąpienie rodziną dronów Skyborg wczesnych wersji F-16 po 2025 roku, a MQ-9 po 2030 roku. Jednak według serwisu „Aviation Week”, pojazdy te raczej nie wpasują się w istniejące struktury sił powietrznych. Wicesekretarz Sił Powietrznych ds. pozyskiwania, technologii i logistyki Will Roper uważa, że o Skyborg należy myśleć raczej jak o „broni wielokrotnego użytku”.

Początkowo, program Skyborg opisywany był jako system sztucznej inteligencji zdolny do wykorzystana na dwa sposoby. Pierwszym byłoby użycie w charakterze oprogramowania, „drugiego pilota” pomagającego człowiekowi pilotującemu maszynę poprzez zajmowanie się mniejszymi, ale ważnymi zadaniami, żeby pilot mógł skoncentrować się na pilotowaniu i walce. Wariant ten bywa porównywany do zastosowania „astrodroida” R2D2 w gwiezdnych myśliwcach X-Wing w filmach z serii „Gwiezdne Wojny”.

Ponadto, Skyborg jako system sztucznej inteligencji miałby też działać w roli „mózgu” dla pierwszych amerykańskich dronów bojowych, które towarzyszyłyby myśliwcowi załogowemu (tzw. lojalny skrzydłowy, „loyal wingman”). Takie bezzałogowce mogłyby działać np. jako przynęty w zasadzce, a także przenosić dodatkowe uzbrojenie i wykonywać wiele różnych innych zadań. Ponadto, drony mogłyby wykonywać misje obarczone dużym ryzykiem, jak np. zwalczanie systemów obrony powietrznej przeciwnika czy atakowanie silnie bronionych celów naziemnych, a także eskortowania bezzałogowych latających cystern, transportowców czy samolotów wczesnego ostrzegania.

Według mediów, spośród dwóch koncepcji Skyborga, obecnie priorytet wydaje się mieć stworzenie drona sterowanego przez sztuczną inteligencję. Począwszy od roku fiskalnego 2023, koncepcja operacyjna dla formacji czterech F-22 będzie uwzględniać Skyborg jako część wyposażenia samolotu załogowego.

W tej koncepcji, Skyborg miałby być pojazdem używanym w bardzo dużej liczbie, ale na tyle niskokosztowym, żeby użytkownik potencjalnie godził się na jego utratę w walce. W określonych warunkach, mogłyby one też wykorzystywane do misji samobójczych. Z kolei w przypadku uzbrojonej eskorty np. dla samolotów wczesnego ostrzegania E-3 AWACS, drony Skyborg mogłyby pełnić rolę wabika, odciągając rakiety wystrzelone w kierunku AWACS-a, jednocześnie „odblokowując” myśliwce załogowe, które mogłyby zająć się innymi zadaniami.

Inną ważną cechą Skyborg ma być zdolność do operowania niezależnie od tradycyjnych baz lotniczych, gdyż zamiast długich pasów startowych do ich wystrzelenia mają służyć specjalne szyny, wynoszone w powietrze przez małe rakiety nośne. Po zakończeniu misji, dron mógłby wrócić do wyznaczonego obszaru, wyłączyć silnik i opaść na ziemię na spadochronie.

Część komentatorów uważa, że takie systemy dronów jak Skyborg odmienią siły powietrzne USA i innych krajów. Zaznacza się, że samoloty załogowe stają się coraz większe, trudniejsze do opracowania i coraz droższe. To sprawia, że np. Pentagon może pozwolić sobie na mniejszą liczbę maszyn, do w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia liczebności Sił Powietrznych. Z kolei bezzałogowce są mniejsze, łatwiejsze do opracowania i tanie, więc można kupić ich bardzo dużo.

W tym kontekście wskazuje się szczególnie na eksperymentalne drony Kratos XQ-58A Valkyrie, które od marca ub. roku wykonały cztery loty.

„Jeśli Siły Powietrzne [USA-red.] rzeczywiście pozyskają Skyborg do 2023 roku, to dramatycznie zmieni to kształt powietrznej sztuki wojennej” – czytamy na popularmechanics.com.

Miesiąc temu informowaliśmy, że badacze z Sił Powietrznych USA projektują autonomiczny samolot mający wygrywać z załogowymi myśliwcami w walce powietrznej. Pierwsze próbne starcie ma obyć się w lipcu 2021 roku. Ponadto, niedawno siły powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały nowy film na temat opracowywanego programu Skyborg, sztucznej inteligencji, która ma umożliwić dronom wykonywanie dynamicznych decyzji w oparciu o zmieniające się warunki misji.

aviationweek.com / popularmechanics.com / Kresy.pl