Sekretarz generalny ONZ przedstawił Rosji propozycję wznowienia umowy zbożowej

Jak przekazała agencja prasowa Anadolu, szef ONZ Antonio Guterres powiedział w czwartek, że wysłał list do ministra spraw zagranicznych Rosji Ławrowa, w którym przedstawił „zestaw konkretnych propozycji” stworzenia warunków dla odnowienia inicjatywy zbożowej Morza Czarnego.

„Mamy konkretne rozwiązania, które pozwalają na skuteczny lub skuteczniejszy dostęp rosyjskiej żywności i nawozów do rynków światowych po odpowiednich cenach” – powiedział reporterom Guterres podczas konferencji prasowej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

„Uważamy, że inicjatywa dotycząca Morza Czarnego wniosła bardzo istotny wkład w uczynienie rynków żywności bardziej adekwatnymi do naszych celów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego” – stwierdził, dodając, że transakcja obniżyła ceny i stworzyła warunki dostępu do rynków światowych wielu krajów.

„Uważamy, że jego odnowienie byłoby niezwykle ważne. Jednocześnie uwzględniliśmy żądania Rosji i uważam, że przedstawiliśmy propozycję, która mogłaby stanowić podstawę do odnowienia” – powiedział.

Guterres podkreślił jednak, że odnowa „musi być stabilna”.

„Nie możemy mieć inicjatywy dla Morza Czarnego, która przechodzi od kryzysu do kryzysu, od zawieszenia do zawieszenia. Musimy mieć coś, co działa i co przynosi korzyści wszystkim” – powiedział.

Wcześniej Ławrow i minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan odbyli rozmowy w Moskwie, podczas których Fidan stwierdził, że nowe propozycje mogą ożywić porozumienie. Turcja kontynuuje wysiłki na rzecz wznowienia umowy i argumentuje, że nie ma innej alternatywy.

Jak poinformowała agencja prasowa Anadolu, Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że nie widać obecnie żadnych oznak zakończenia konfliktu na Ukrainie.

„Nadzieja nigdy się nie kończy, ale oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że w najbliższym horyzoncie widzimy możliwość pokoju na Ukrainie” – zauważył.

„Myślę, że jeszcze nie osiągnęliśmy celu i dlatego tak ważne jest podjęcie działań w celu ograniczenia dramatycznych negatywnych skutków <…> w stosunku do świata” – dodał szef ONZ zapytany, czy nastąpił przełom w zakresie kwestii ukraińskiej.

