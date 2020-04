Sejm nie wprowadził pod obrady projektu PIS ws. głosowania korespondencyjnego

Projekt PIS w sprawie głosowania korespondencyjnego, wraz z autopoprawką zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku ma to być jedyny sposób głosowania, nie został wprowadzony w poniedziałek do porządku obrad Sejmu. Ogłoszono przerwę w obradach. Potrwa do wtorku do godziny 15:00.

Sejm nie wprowadził w poniedziałek do porządku obrad projektu PIS, który dotyczy głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich – informuje Polska Agencja Prasowa (PAP). 228 posłów opowiedziało się za włączeniem projektu do obrad, 228 było przeciw, zaś 3 wstrzymało się. Ogłoszono przerwę w obradach. Potrwa do godziny 15:00 we wtorek.

Przerwa w obradach została ogłoszona przez marszałek Sejmu Elżbiet Witek po zakończeniu głosowania. Będzie trwała do wtorku do godziny 15:00.

W ubiegły wtorek posłowie PIS złożyli projekt ustawy w kwestii zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Projekt zakładał, że wszystkim wyborcom będzie przysługiwała możliwość głosowania korespondencyjnego. Do projektu została następnie złożona przez posłów PIS autopoprawka. Zakłada ona, że w przypadku wyborów prezydenckich w 2020 roku głosowanie korespondencyjne będzie jedyną możliwością oddania głosu. Rozwiązanie miałoby dotyczyć obydwu tur wyborów.

