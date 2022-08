Scholz: nie dostarczymy Ukraińcom broni, którą mogliby uderzyć w terytorium Rosji

Prezydent USA powiedział to całkiem jasno: powiedział, że nie dostarczy broni, która mogłaby być użyta do uderzenia na terytorium Rosji. Uważam to za zasadę, którą wszyscy odpowiednio się kierujemy – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

W tym tygodniu podczas spotkania z mieszkańcami Magdeburga, kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił m.in. o kwestii dostaw broni na Ukrainę. Zapewniał, że rząd federalny podejmie w tej sprawie decyzję w „rozważny i dokładnie przemyślany sposób”. Podkreślił też, że dostawy te zostaną utrzymane, ale zwrócił uwagę, że państwa zachodnie przyjmują zasadę, by nie dostarczać Ukraińcom uzbrojenia, którego mogliby użyć do ataków na terytorium Rosji.

„Celem pozostaje, aby Putin nie wygrał wojny, aby zachować suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Prezydent USA powiedział to całkiem jasno: powiedział, że nie dostarczy broni, która mogłaby być użyta do uderzenia na terytorium Rosji. Uważam to za zasadę, którą wszyscy odpowiednio się kierujemy. I dlatego patrzymy na to, co robią inni” – powiedział Scholz.

Niemiecki kanclerz potępił przy tym działania Kremla. Oświadczył, że rosyjska agresja na Ukrainę jest pogwałceniem wszystkich międzynarodowych zasad ustalonych w ostatnich dekadach.

„Chodzi oto, że nie można zmieniać granic siłą i nie zaczniemy przerzucać kartek podręczników historii, aby sprawdzać, gdzie były granice 200, 300 czy 500 lat temu, by powiedzieć: ‘to kiedyś należało do nas i chcemy tego z powrotem’” – mówił szef niemieckiego rządu.

Media zwracają uwagę, że w obecnym czasie Scholz mierzy się z poważnym kryzysem poparcia ze strony niemieckich obywateli. Przeprowadzony w ostatnich dniach sondaż instytutu badawczego INSA dla „Bild am Sonntag” pokazuje, że 62 proc. Niemców jest niezadowolonych z pracy kanclerza, a 65 proc. negatywnie ocenia pracę jego rządu.

W niedzielę kanclerz Niemiec Olaf Scholz skomentował trwającą od blisko pół roku wojnę na Ukrainie w trakcie dnia otwartego w Urzędzie Kanclerskim. Stwierdził, że Niemcy dostarczają Ukrainie „bardzo dużo broni”. Zastrzegł jednak, że nie zakończy dialogu z Putinem.

Jednocześnie, niedawno politycy koalicji rządowej w Niemczech zaapelowali do rządu federalnego o dostarczenie dodatkowej broni Ukrainie, nawet jeśli miałoby to tymczasowo osłabić Bundeswehrę.

dorzeczy.pl / Kresy.pl