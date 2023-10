Rząd Hiszpanii zgodził się przekazać na Ukrainę sześć wyrzutni rakiet ziemia-powietrze HAWK.

Hiszpania zapowiedziała, że dostarczy Ukrainie jeszcze sześć wyrzutni rakiet systemu obrony powietrznej HAWK.

O sprawie poinformował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w rozmowie z przedstawicielami mediów po 3. Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Grenadzie.

Zdaniem Zełenskiego, wzmocnienie środków obrony powietrznej jest jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym Ukrainie obronę przed rosyjskimi atakami.

„Tak, będzie to wspólna praca z partnerami w ramach hiszpańskiej prezydencji. Mocno wierzę, że uda nam się zebrać wszystkie te systemy razem i że zostaną one dostarczone na Ukrainę” – zaznaczył Zełenski.

Ponadto, Niemcy pracują nad wysłaniem na Ukrainę dodatkowego systemu Patriot. „Z całym szacunkiem do wszystkich partnerów uważam, że dziś jest to jedyny system, który może przeciwstawić się takim zagrożeniom i masowym mordom, ponieważ system Patriot niszczy wszelkie rakiety rosyjskiego złoczyńcy” – dodał Zełenski.

Również rząd Hiszpanii podał, że przekaże Ukraińcom sześć wyrzutni M-192 dla rakiet przeciwlotniczych MIM-23 HAWK. Tym samym, łączna liczba wyrzutni tych systemów dla Ukrainy osiągnie dwanaście. Wystarczy to na wyposażenie dwóch baterii.

Przypomnijmy, że o zamiarze przekazania przez Hiszpanię czterech rakietowych systemów obrony powietrznej średniego zasięgu Hawk poinformowano w połowie października 2022 roku. Jakiś czas później agencja Reuters podała, że USA rozważają wysłanie Ukrainie starszych wersji systemów HAWK, które od dziesięcioleci znajdują się w magazynach, by pomóc Ukraińcom bronić się przed atakami rosyjskich rakiet manewrujących i dronów-kamikadze. Później Hiszpanie zdecydowali się wysłać Ukraińcom jeszcze dwie wyrzutnie.

MIM-23 HAWK to amerykański, rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu, produkcji koncernu Raytheon, opracowany w latach 60. XX wieku, który od tamtego czasu był wielokrotnie modernizowany. Zaprojektowano go z myślą o zestrzeliwaniu samolotów, ale został ukończony również jako system przeciwrakietowy. W wersjach zmodernizowanych zasięg wynosi do 40 km. Może zwalczać cele lecące na pułapie do 18 km. W USA w latach 1994-2002 systemy Hawk zostały zastąpione przez systemy Patriot.

Ukrinform / mil.in.ua / Kresy.pl