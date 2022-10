Zełenski na szczycie G7 zaapelował o wysłanie obserwatorów na granicę ukraińsko-białoruską

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina nie planowała i nie planuje żadnych działań wojskowych przeciwko Białorusi, choć terytorium tego kraju jest wykorzystywane przez Rosję do atakowania Ukrainy. „Proponujemy nasze rozwiązanie. Na granicy Ukrainy i Białorusi można rozmieścić misję międzynarodowych obserwatorów, by monitorować sytuację bezpieczeństwa”.

We wtorek odbył się wirtualny szczyt przywódców państw G7, w którym wziął udział także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę, że pokój jest możliwy nie tylko wtedy, kiedy jest się w pokojowych stosunkach z jednym sąsiadem, ale wówczas, gdy dotyczy to wszystkich sąsiadów danego kraju.

– Chcę zwrócić uwagę na jeden kraj. Terytorium Białorusi jest już wykorzystywane do atakowania Ukrainy. A teraz widzimy większe zagrożenie. Rosja próbuje bezpośrednio wciągnąć Białoruś w tę wojnę, rozgrywając prowokację z tym, że my rzekomo szykujemy się do ataku na ten kraj. Pośrednio ona [Rosja – red.] już ich wciągnęła, a pragnie wciągnąć ich bezpośrednio – powiedział Zełenski.

Podkreślił też, że Ukraina nie planowała i nie planuje żadnych działań wojskowych przeciwko Białorusi. Dodał, że Kijów jest zainteresowany tylko odzyskaniem swojej integralności terytorialnej. Zaproponował jednak, by w obecnej sytuacji rozmieścić wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej międzynarodową misję obserwacyjną, by monitorować sytuację bezpieczeństwa.

– Aby całkowicie usunąć tę prowokację, tę narrację, którą rozbrzmiewa ze strony Łukaszenki, że usunąć nawet domniemanie jakiegokolwiek rzekomego zagrożenia z naszej strony, proponujemy nasze rozwiązanie. Na granicy Ukrainy i Białorusi można rozmieścić misję międzynarodowych obserwatorów, by monitorować sytuację bezpieczeństwa. Format mogą wypracować nasi dyplomaci. Zwraca się do was szczeblu G7 o wsparcie dla tej naszej inicjatywy – oświadczył prezydent Ukrainy.

Ponadto, Zełenski wezwał przywódców krajów grupy G7 do przekazania Ukrainie wystarczającej liczby systemów obrony przeciwlotniczej, żeby umożliwić Ukraińcom przeciwstawienie się rosyjskim atakom rakietowym. Zaapelował również do nałożenia na Rosję nowych sankcji.

– Na poziomie całej grupy G7 i całego naszego demokratycznego świata musimy reagować symetrycznie: gdy Rosja atakuje sektor energetyczny i stabilność energetyczną naszych krajów, musimy zablokować jej sektor energetyczny sankcjami, złamać stabilność rosyjskich dochodów z handlu ropą i gazem. Potrzebny jest sztywny pułap cenowy na eksport ropy i gazu z Rosji – zero zysku dla państwa-terrorysty – oświadczył prezydent Ukrainy.

Jednocześnie, Zełenski zdecydowanie wykluczył jakąkolwiek możliwość negocjacji z Rosją, na czele której stoi prezydent Władimir Putin.

– Musimy uznać oczywisty fakt: nie można prowadzić dialogu z przywódcą Rosji, który nie ma przyszłości. Rozmowy mogą odbywać się tylko albo z innym przywódcą Rosji, który zastosuje się do Karty Narodów Zjednoczonych, podstawowych zasad dotyczących człowieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy, albo w innej konfiguracji; tak, aby główny terrorysta nie miał możliwości wpływania na kluczowe decyzje przy użyciu terroru. Obecnie jedna osoba przeszkadza w osiągnięciu pokoju – ta osoba jest w Moskwie – powiedział prezydent Ukrainy.

Unian / rmf24.pl / Kresy.pl