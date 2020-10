„Rz”: Obostrzenia covidowe są niejasne, mało rzetelna legislacja, sądy uchylają mandaty

„Prawnicy uważają, że im bardziej rzetelna byłaby legislacja, tym mniej spraw związanych np. z noszeniem maseczek trafiałoby do sądów” – napisała „Rzeczpospolita” (Rz) we wtorek.

Dziennik wyjaśnia, że w przypadku łamania antycovidowych obostrzeń, sądy stają często po stronie niepokornych obywateli. Powodem są błędy legislacyjne. Zdaniem gazety obecna sytuacja z pewnością wpłynie na działalność sądów, ponieważ obywatele będą odwoływali się od każdej decyzji, która nakłada karę za brak maski – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

„Przykłady? Najnowszy z poniedziałku. – Na Podkarpaciu ksiądz został uniewinniony za wpuszczenie do świątyni więcej osób, niż to było możliwe ze względu na ograniczenia. Kolejny – sąd w Szczecinie w kilku przypadkach odmówił ukarania mandatem za brak maseczki, i to w różnych okolicznościach. Podobnych 392 spraw wpłynęło do sądów województwa zachodniopomorskiego od 15 marca, czyli od początku pandemii. Dwa razy tyle trafiło do sądów warszawskich” – czytamy.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że dominują sprawy związane z brakiem maseczek, wjazdem do lasu lub parku na rowerze, mimo obowiązujących obostrzeń. Podkreślono, że policja wystawia mandaty w oparciu o art. 54 kodeksu wykroczeń, który dotyczy naruszenia przepisów porządkowych. Każda osoba wykraczająca przeciwko wynikającym z ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł lub naganie.

„Sprawa jest prosta: kiedy osoba ukarana korzysta z przysługującego jej prawa do odmowy przyjęcia mandatu, jej sprawa trafia do sądu z wnioskiem o ukaranie. Sędziowie zwracają uwagę, że przepisy są nieprecyzyjne i brakuje ustawowych jasnych regulacji. W żadnej z ustaw antycovidowych przyjętych od marca przez rząd temat maseczek nie został poruszony. Ludzie kwestionują obowiązek noszenia maseczek, bo przepis jest nieprecyzyjny i kara z niego bezpośrednio nie wynika” – podkreśla „Rz”.

Gazeta podkreśla, że obecna sytuacja z pewnością wpłynie na działalność sądów, ponieważ obywatele będą odwoływali się od każdej decyzji, która nakłada karę za brak maski. Sądy będą musiały rozpatrywać tę sprawy. Adwokat Maciej Gawroński z Kancelarii Gawroński & Partners powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że duża liczba odwołań obywateli go nie dziwi.

„Z perspektywy rządu liczy się statystyka w karaniu, ale to nie odbiera obywatelom prawa do walki o swoje prawa i weryfikację kwalifikacji określonych czynów, np. przez policjantów” – mówi adwokat.

pap / rmf24.pl / Kresy.pl