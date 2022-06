Rosyjskie wojska rozpoczęły manewry w rejonie Kaliningradu. W tle decyzja Litwy

Po tym, jak Litwa ogłosiła blokadę tranzytu kolejowego do obwodu kaliningradzkiego, Rosjanie rozpoczęli ćwiczenia wojskowe w tym rejonie – podają media, m.in. ukraińskie.

W poniedziałek ukraińskie media podały, powołując się na informacje ze źródeł rosyjskich, że rosyjska Flota Bałtycka prowadzi w obwodzie kaliningradzkim ćwiczenia dla jednostek artyleryjskich i rakietowych.

Jak podano, w manewrach bierze udział około tysiąca żołnierzy i ponad 100 jednostek sprzętu bojowego i specjalnego, z oddziałów artyleryjskich i rakietowych.

Rosyjscy wojskowo mają wykonać „około 100 zadań ogniowych”, przy użyciu systemów artylerii rakietowej Grad i Uragan, samobieżnych haubicoarmat kal. 152 mm 2S5 Hiacynt, a także Msta-S, Akacja i Goździk.

W mediach zwrócono uwagę, że o rozpoczęciu ćwiczeń strona rosyjska poinformowała niedługo po tym, jak w piątek Litwa poinformowała rosyjski obwód kaliningradzki, że z powodu sankcji UE zablokuje import i eksport dużej liczby towarów drogą kolejową. Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow powiedział, że ograniczenie tranzytu wpłynie na 40 do 50 proc. produktów importowanych i eksportowanych z Rosji przez Litwę.

Teraz w mediach zaznaczono również, że manewry te odbywają się stosunkowo niedaleko litewskich granic.

Dodajmy, że dopiero co, tj. 19 czerwca, zakończyły się trwające ponad tydzień manewry Floty Bałtyckiej, prowadzone na Morzu Bałtyckim i na poligonach w obwodzie kaliningradzkim. Wzięło w nich udział prawie 60 okrętów wojennych, kutrów i statków zabezpieczenia, 10 tys. żołnierzy, około 45 samolotów i śmigłowców bojowych, a także niecałe 2 tys. jednostek sprzętu i pojazdów bojowych.

Według strony rosyjskiej, ćwiczono zadania polegające na ochronie i obronie morskich szlaków komunikacyjnych i baz floty. Dotyczyło to szczególnie zdolności w zakresie odpierania ataków z powietrza. Załogi okrętów ćwiczyły strzelanie do celów imitujących okręty wojenne pozorowanego wroga, a także artylerię nadbrzeżną. Lotnictwo i marynarka wojenna przeprowadziły też ćwiczenia polegające na namierzeniu i zniszczeniu pozorowanego, wrogiego okrętu podwodnego. Poinformowano też, że fregata „Jarosław Mądry”, a także korwety „Stojkij” i „Soobrazitielnyj” ćwiczyły zwalczanie celów powietrznych przy użyciu artylerii i rakiet. W przypadku pierwszego okrętu, ćwiczono z zastosowaniem morskiej wersji systemu rakietowego Kinżał oraz przeciwlotniczego zestawu rakietowo-artyleryjskiego „Kortik”. Korwety używały systemów artyleryjskich A-190 i AK-630. Strzelano do rakiet manewrujących, niszcząc wszystkie cele. Ponadto, załoga korwety „Soobrazitielnyj” ćwiczył strzelanie rakietami przeciwokrętowymi.

We wtorek wysłany do Kaliningradu sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew zagroził Litwie środkami odwetowymi, które będą miały „poważny negatywny wpływ” na jej mieszkańców.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze groźby Rosji wobec Litwy w związku z wprowadzeniem w życie sankcji na tranzyt niektórych rosyjskich towarów przez terytorium Litwy do i z obwodu kaliningradzkiego. W poniedziałek rosyjskie MSZ wezwało do siebie charge d’affaires ambasady Litwy w Rosji Virginiję Umbrasiene. Litewskiej dyplomatce przekazano „zdecydowany protest” w związku z wprowadzonym „bez uprzedniego powiadomienia” zakazem tranzytu kolejowego dużej gamy towarów przez terytorium Litwy. Rosyjskie władze zażądały niezwłocznego zniesienia blokady tranzytu, a w przeciwnym razie pozostawiły sobie „prawo do działań w obronie swoich interesów narodowych”. We wtorek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że Litwini „powinni zdawać sobie sprawę z konsekwencji, które niestety nastąpią”.

eurointegration.com.ua / Interfax / Kresy.pl