Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ. Chodzi o słowa Astachowa

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował w piątek o wezwaniu ambasadora Rosji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o niedawną wypowiedź byłego rzecznika praw dziecka w Rosji Pawła Astachowa, który zagroził śmiercią polskiemu ambasadorowi w Moskwie.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował o sprawie na Twitterze. “W dniu 5 maja do MSZ wezwany został ambasador Siergiej Andrejew. Przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej przekazano notę protestacyjną dotyczącą wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej, Pawła Astachowa, nawołującego do zabójstwa Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Strona polska wyraziła stanowczy protest dotyczący zaistniałej sytuacji oraz oczekiwanie natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego i niezwłocznego ukarania sprawcy. W dniu dzisiejszym nie jest planowana wypowiedź przedstawiciela MSZ w tej sprawie” – oświadczył Jasina.

Jak informowaliśmy, kilka dni temu Paweł Astachow, rosyjski prawnik-celebryta i były rzecznik praw dziecka w Rosji, stwierdził w programie Władimira Sołowjowa na antenie rosyjskiej telewizji, że „musi zająć się sytuacją z Polską”. Odniósł się do przejęcia przez władze Warszawy, zgodnie z wyrokiem sądu, budynku przy ul. Kieleckiej 45. “To, co się dzieje, jest rażącym naruszeniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, której przestrzegają wszystkie kraje od 1961 r., te kraje, które utrzymują stosunki dyplomatyczne. Tylko spójrz na to, co robią! Wyrzucili ich z mieszkań i ośrodka rekreacyjnego, zamrozili im konta, a potem zabrali wszystkie pieniądze z naszych misji dyplomatycznych. Teraz zabrali im szkołę” – powiedział.

“Jak reagujemy? Nota, oburzenie, wezwanie ambasadora. Rok temu, kiedy nasz ambasador został oblany farbą podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, czekałem, aby zobaczyć: czy znajdą polskiego ambasadora pływającego w rzece Moskwa” – stwierdził, odnosząc się do zdarzenia z ubiegłego roku.

“Mnie w szkole kontrwywiadu KGB uczyli, że retorsje i odpowiedź na takie wrogie akcje są przewidziane międzynarodowym prawem i USA i ZSRR zawsze tak postępowały” – dodał.

Wypowiedź Astachowa wywołała reakcję polskiego MSZ. “Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP potępia wypowiedź Pawła Astahowa dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo Ambasadora RP. Wzywamy Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom zgodnie z Konwencją Wiedeńską” – napisano w komunikacie ministerstwa.

