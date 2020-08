Rosyjska firma zbrojeniowa ujawniła nowy pistolet dla funkcjonariuszy MSW i Gwardii Narodowej

Rosyjski Centralny Instytut Badawczy Budowy Maszyn Precyzyjnych (TsNIITochMasz, część państwowej korporacji Rostec) zademonstrował nowy kompaktowy pistolet Poloz z komorą na naboje 19mm – poinformował w piątek Tass. Jak podało biuro prasowe Rostec oparty jest na najnowszym pistolecie wojskowym Udav 9x21mm.

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass, Centralny Instytut Badawczy Budowy Maszyn Precyzyjnych (TsNIITochMasz) ujawnił wyprodukowany przez siebie nowy kompaktowy pistolet Poloz 9x19mm.

„Ten kompaktowy model jest mniejszy i lżejszy od standardowego pistoletu wojskowego i może być używany jako ukryta broń. Jego modułowa konstrukcja pozwala na wymianę rękojeści bez wymiany głównych części i użycia magazynków o różnej pojemności. Jest wygodny, niezawodny i łatwy w obsłudze. Posiada wygodny chwyt, który jest niezwykle ważny dla personelu jednostek operacyjnych” – poinformowało biuro prasowe prezesa TsNIITochMasz, Alberta Bakowa.

Nowy pistolet jest przeznaczony do operacyjnego i ukrytego noszenia przez personel ministerstwa spraw wewnętrznych i Gwardii Narodowej, poinformował dyrektor naczelny.

Nowy pistolet ma zasięg celności do 50 metrów i może działać w temperaturach od minus 50 stopni do plus 50 stopni Celsjusza. Z pistoletu można strzelać nabojami 19mm standardowymi dla agencji federalnych oraz nabojami 19mm z kulami o stalowym rdzeniu. Magazynek pistoletu mieści 15 lub 18 nabojów. Broń ma żywotność co najmniej 10000 strzałów.

TsNIITochMasz pracuje nad nowym pistoletem Poloz w ramach eksperymentalnych prac projektowych podjętych z własnej inicjatywy. Nowy pistolet zostanie zaprezentowany publiczności na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym Army-2020 zarówno na stoisku instytutu w centrum pokazowym Rostec, jak i podczas pokazu dynamicznego na strzelnicy wielofunkcyjnego centrum ognia.

Rostec ogłosił 5 sierpnia, że ​​TsNIITochMasz rozpoczął produkcję pierwszej partii najnowszego samopowtarzalnego pistoletu 9x21mm Udav.

Udav ma efektywny zasięg ognia wynoszący 100 metrów. Pistolet jest w stanie przebić pojedyncze kamizelki kuloodporne (w tym kamizelki tekstylne) i hełmy typu II na odległość do 75 metrów.

Udav może działać w zakresie temperatur od minus 50 stopni do plus 50 stopni Celsjusza. Pistolet waży zaledwie 780 g wraz z magazynkiem (bez nabojów), ma 206 mm długości i 145 mm wysokości. Pojemność magazynka to 18 nabojów 9x21mm. Ma gwarantowaną żywotność 10000 strzałów.

