Rosjanie wybudują własne okręty podobne do „Mistrali”

W maju Rosjanie mają rozpocząć budowę dwóch uniwersalnych śmigłowcowców desantowych. Będą to okręty wyporności ponad 20000 ton, podobne więc do zamówionych w 2011 roku francuskich „Mistrali”.

Dwa okręty typu „Mistral” zamówione przez Rosję w 2011 roku – „Władywostok” i „Sewastopol” – zostały zwodowane odpowiednio w latach 2013 i 2014. W związku z trwającym wówczas kryzysem na Ukrainie ich dostawę wstrzymano. W 2015 roku kontrakt zerwano, a okręty sprzedano Egiptowi.

Dowódca rosyjskiej marynarki wojennej, admirał Nikołaj Jermienow, przekazał 21 stycznia 2020 roku, że Rosja chce zbudować dwa uniwersalne, desantowe śmigłowcowce. Prace mają rozpocząć się 9 maja 2020 roku.

Śmigłowcowce to ogólne określenie klas okrętów, których podstawową cechą jest przystosowanie do obsługi śmigłowców. Okręty typu „Mistral” są w stanie transportować 450 żołnierzy desantu oraz do 70 wozów bojowych (w tym 13 czołgów). W wewnętrznym hangarze mieści się 16 śmigłowców, pokład pozwala na jednoczesny start lub lądowanie sześciu z nich. Oprócz tego okręty tego typu mogą przenosić barki oraz łodzie desantowe, a także poduszkowce transportowe. Jednostki przygotowane dla Rosji były przystosowane do operacji na Morzu Arktycznym, będąc jednocześnie lodołamaczami. Konieczne technologie w tym zakresie dostarczyła Rosja.

