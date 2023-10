Rosja: Zamieszki na lotnisku w Dagestanie po przylocie samolotu z Izraela. Zatrzymano 60 osób

Rosyjskie służby zatrzymały 60 osób po niedzielnych zamieszkach na lotnisku w Machaczkale, głównym mieście Dagestanu. Niepokoje wybuchły po informacjach o przylocie samolotu z Izraela.

Dagestan to w większości muzułmański region na Kaukazie Północnym. W niedzielę na lotnisku w Machaczkale, głównym mieście Dagestanu, wybuchły antyizraelskie protesty. Miały związek z informacjami o przylocie samolotu z Izraela.

Protestujący przeciwko przylotowi samolotu z Tel Awiwu wdarli się na pas startowy i do terminalu lotniska w Machaczkale z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny. W odpowiedzi Izrael wezwał władze rosyjskie do ochrony Żydów na swoich terytoriach.

This is the size of the lynch mob trying to attack Jewish passengers at the airport in Dagestan, Russia.

Hundreds of men looking for Israelis who arrived on a flight from Tel Aviv.

They are checking everybody’s passports to see if they are Israeli. pic.twitter.com/M2SRvK9IXh

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023