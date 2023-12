Spotkanie szefów CIA i Mosadu w Warszawie, Polacy dowiedzieli się o nim z zagranicznych mediów

Według doniesień izraelskich mediów szefowie wywiadu USA i Izraela oraz premier Kataru spotykają się w poniedziałek w Warszawie, aby omówić dalszą wymianę więźniów między Izraelem a Hamasem.

Źródła dyplomatyczne Polskiego Radia, miały potwierdzić że takie spotkanie ma miejsce.

Spotkanie ma na celu omówienie potencjalnego nowego porozumienia zapewniającego uwolnienie izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie, poinformował Axios, cytując dwóch urzędników amerykańskich i izraelskich.

CIA director Bill Burns will meet with Qatar’s prime minister and the head of the Israeli Mossad spy agency today to discuss a potential new deal to secure the release of Israeli hostages held by Hamas in Gaza.

