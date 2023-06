Rosja rozważa wycofanie się z umowy zbożowej

Polacy zmieniają podejście do Ukrainy oraz samych Ukraińców - wynika z najnowszego badania, opisywanego przez Rzeczpospolitą. Ankietowani zwracają uwagę na "roszczeniową postawę" Ukraińców. Są też przeciwni szerokim świadczeniom socjalnym dla Ukraińców.

Sondaż został przeprowadzony przez badaczy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Rzeczpospolita (Rz) informuje w poniedziałek, że to trzeci raport na ten temat. Wcześniej badania miały miejsce w kwietniu 2022 r., styczniu 2023 r. i teraz – na przełomie maja i czerwca tego roku. Z badania wynika, że liczba osób uważających zdecydowanie, że Polska powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny z Rosją, stopniała z 62 do 42 proc. w ciągu jedynie pięciu miesięcy. Coraz więcej badanych mówi dziś "raczej tak" (wzrost do 56 z 45 proc.).

Mniej Polaków ocenia też zdecydowanie pozytywnie pomoc Polski dla Ukrainy – obecnie jest to 35 proc., w porównaniu do 47 proc. w styczniu. Dwukrotnie zwiększyła się z kolei liczba tych, którzy oceniają pomoc negatywnie (z 5 do 10 proc.).