Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Polska poderwała myśliwce

Rosja przy użyciu rakiet i dronów zaatakowała obiekty infrastruktury energetycznej na południu Ukrainy i w rejonie Charkowa. W związku z rosyjskim atakiem poderwane zostały polskie i sojusznicze samoloty wojskowe.

W nocy ze środy na czwartek sił rosyjskie przeprowadziła zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Według informacji ukraińskich sił powietrznych, rosyjskie uderzenia koncentrowały się na południowej części kraju. Celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Atak w kilku falach trwał 5 godzin. Rosjanie użyli dronów-kamikadze typu Shahed i rakiet manewrujących, a także rakiet systemu Kinżał.

Strona ukraińska podała, że zniszczono 21 dronów, w tym 7 nad obwodem odeskim i 8 nad mikołajowskim. Są informacje o trafieniach, ale jak na razie skąpe. Wiadomo jednak, że m.in. w obwodzie odeskim, na terenie jednego z obiektów infrastruktury energetycznej wybuchł pożar. Powodem miał być upadek szczątków zestrzelonych dronów. Ogień został szybko ugaszony. Wiadomo też, że celem Rosjan były obiekty w obwodzie zaporoskim, gdzie pomimo zestrzelenia dwóch rakiet został trafiony i uszkodzony obiekt infrastruktury energetycznej.

Ponadto, celem Rosji ponownie był rejon Charkowa i tamtejsze obiekty infrastruktury energetycznej. Odnotowano tam co najmniej 10 trafień. Celem ataku były też co najmniej dwa obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim.

A cloud of black smoke rising over the Ukrainian city of Kharkiv following Russian strikes with ballistic missiles this early morning.

According to the head of Kharkiv regional administration Oleh Syniehubov, at least 10 Russian strikes hit the critical infrastructure of the… pic.twitter.com/Ow8hQma4eH

