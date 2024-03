Przygraniczne obszary Rosji znalazły się pod ostrzałem artyleryjskim. Były liberlany deputowany rosyjskiego parlamentu, który przeszedł na stronę Ukrainy, twierdzi, że ostrzału dokonały formacje rosyjskich emigrantów wspierające Kijów.



Były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariow twierdzi, że wtorkowe ostrzały terytoriów rosyjekiego obwodu biełgorodzkiego i kurskiego to wspólna operacja Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu Wolności Rosji, i Batalionu Syberyjskiego, zrelacjonował portal Mediazona. O ile ta pierwsza jednostka to najpoważniejsza organizacja zbrojna Rosjan współpracujących z Ukrainą o udokumentowanych działaniach zbrojnych, to Legion Wolność Rosji i Batalion Syberyjski to enigmatyczne byty, istnienie struktur których nie jest oczywiste.



Według Ponomariowa osiedle Łozowa Rudka w rejonie borysowskim obwodu białogrodzkiego znajduje się obecnie „pod kontrolą sił wyzwoleńczych”. Były parlamentarzysta mieszkający na Ukrainie dodał także, że bojownicy ostrzeliwują Tietkino w obwodzie kurskim. Kanał Legionu Wolność Rosji na Telegramie podaje, że czołgi mające należeć do tej jednostki przekroczyły granicę Rosji.

„Od rana trwa ostrzał osady Tietkino w rejonie głuszkowskim. Podjęta została próba przebicia się przez dywersyjną grupę rozpoznawczą. Doszło do strzelaniny, ale nie było wyłomu” – poinformował natomiast gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt. Jak wyjaśnił szef obwodu, w wyniku ostrzału ranny został mieszkaniec Tietkina. To kolejne ataki na rejon głuszkowski. W niedzielę rano ostrzelana została wieś Kulbaki, w wyniku czego zginęła kobieta.



Gubernator obwodu biełgorodskiego Wiaczesław Gładkow napisał, że jedno z miast jest pod ostrzałem moździerzowym i artyleryjskim. „W mieście Grajworon wykryto różne uszkodzenia w 11 prywatnych gospodarstwach domowych i 5 samochodach. Odłamkami uszkodzony został także budynek sądu rejonowego” – dodał. Uszkodzenia występują także we wsiach Gołowczino, Zamość i Gora-Podoł. Mieszkańcy wsi Gorkowski, Dunajka, Moszczenoje, Spodariuszyno i Dorogoszć pozostają bez prądu, podała Mediazona.



Należący do Amerykanów rosyjskojęzyczny portal Nastojaszczeje Wriemia twierdzi, że dron wystrzelony z Ukrainy trafił w budynek władz miejskich Biełgorodu. “Są dwie ofiary: jedna kobieta została ranna od odłamków, druga ma wstrząśnienie mózgu. Ofiary mają zapewnioną wszelką niezbędną opiekę medyczną. W wyniku eksplozji wybite zostały okna w budynku i pocięta fasada. Wszystkie służby ratunkowe są na miejscu, pracują na miejscu zdarzenia.” – potwierdził na Telegramie gubernator Gładkow.

“W sieciach społecznościowych rozpowszechniana jest informacja o wkroczeniu ukraińskich formacji zbrojnych do niektórych przygranicznych osad obwodów biełgorodzkiego i kurskiego. Opublikowane informacje nie odpowiadają rzeczywistości” – stwierdziła Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji w oświadczeniu zacytowanym przez agencję informacyjną Interfax.

„Od 10 marca [FSB] wraz z dołączonymi jednostkami Sił Zbrojnych Rosji powstrzymała kilka prób naruszenia granicy państwowej w określonych podmiotach Federacji Rosyjskiej” – chwali się specłużba, której podlegają wojska pograniczne, twierdząc iż “ponad 100 żołnierzy wroga, sześć czołgów, działa samobieżne Cezar, 20 bojowych wozów opancerzonych i punkt oporu” zostały przez nią zniszczone.



W 2013 r. Denist Kapustin urodzony w Moskwie i miesszkający w Niemczech neonazista znany w tym kręgu jako “White Rex” opowiedział się za rewolucją Majdanu zacieśniając związki z ukraińskimi kręgami nacjonalistycznymi. Miał współpracować z wywodzącymi się z nich żołnierzami batalionu, a potem pułku Azow. Co najmniej od 2018 r. mieszka na stałe na Ukrainie, gdzie również założył klub sztuk walki, zamknięty w 2019 r. W tymże roku władze Niemiec anulowały jego wizę Schengen chcąc uniemożliwić mu wjazd do Unii Europejskiej.

W 2022 r. Kapustin założył na Ukrainie Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), który skupił Rosjan chcących walczyć po stronie Ukrainy przeciwko inwazji sił zbrojnych Rosji. Według wielu źródeł w jego szeregi wstąpili ideowi zwolennicy Kapustina. W marcu i maju 2023 r. żołnierze Korpusu wykonali rajdy na pograniczne tereny tej drugiej w obwodzie biełgorodzkim i briańskim.

