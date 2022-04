Polskie samoloty ewakuują chorych i rannych z Ukrainy?

Na twitterowym koncie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowano zdjęcie chorych i rannych ewakuowanych przez polskie samoloty.

Zdjęcia opatrzono komentarzem: „Wojna pokazała kto jest naszą siostrą i naszym bratem”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Na jednej z fotografii widoczna jest Agata Kornhauser-Duda.

🇵🇱 🇺🇦 «Війна показала, хто нам сестра і брат» / «Wojna pokazała kto jest naszą siostrą i naszym bratem» #UAPLStrongerTogether pic.twitter.com/WApJbVBEcb — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 27, 2022

Pierwsza dama złożyła wizytę w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, gdzie spotkała się z mieszkającymi tam Polakami i osobami polskiego pochodzenia, w tym duchowieństwem.

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że pierwsza dama zapewniła o polsko–ukraińskiej solidarności i gotowości do kontynuowania działań pomocowych. „Przyjechałam tutaj przede wszystkim, by wesprzeć Państwa i zapewnić, że Polska o Was pamięta nie tylko kiedy dzieje się dobrze, ale pamięta przede wszystkim, kiedy znaleźliście się w tak niewyobrażalnie trudnej sytuacji. Będziemy pomagać tak długo, jak będzie trzeba” – powiedziała Kornhauser-Duda.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że od lat, we współpracy z MSZ i podmiotami zewnętrznymi, prowadzi pod patronatem pary prezydenckiej akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Skierowana jest ona do Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich. Po ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę, dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu polskich firm, organizacji oraz instytucji państwowych, akcja została rozszerzona i obecnie trafia do wszystkich potrzebujących wsparcia mieszkańców tego kraju.

Rozmawiano także o ewakuacji grup wrażliwych, jak dzieci chore, niepełnosprawne i sieroty. „Zapewniam, że otoczone zostały opieką i troską. Zapewniliśmy im miejsca w polskich ośrodkach, a te których stan zdrowia pozwalał na dalszy transport, znalazły opiekę w szpitalach w Europie Zachodniej, ale także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie” – opowiadała Agata Kornhauser–Duda. Małżonka Prezydenta mówiła również o współpracy z władzami ukraińskimi w zakresie ewakuacji osób niepełnosprawnych i sierot.

W połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w polskich szpitalach leczeni są ranni ukraińscy żołnierze polskiego pochodzenia.

„Dla naszych rodaków, którzy uciekają z Ukrainy, przygotowaliśmy wiele udogodnień. Oni również są częścią tej wielkiej fali uchodźców, która do nas trafiła” – zaznaczył Morawiecki.

„Dodam tylko, a nie jest to powszechna wiedza, że w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy. Oczywiście są to osoby pochodzenia polskiego, ale są to obywatele Ukrainy, którzy zostali ranni na froncie. Dziś już w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich” – poinformował szef rządu.

Kresy.pl / prezydent.pl