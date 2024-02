Protestujący rolnicy zablokowali granicę belgijsko-holenderską, uniemożliwiając przejazd ciężarówkom. Do blokady najwyraźniej dołączyli też holenderscy kierowcy ciężarówek.

W piątek, w ramach prowadzonych w wielu krajach unijnych protestów rolniczych, belgijscy i holenderscy rolnicy zablokowali autostradowe przejścia graniczne. Podobnie jak rolnicy w innych krajach, protestują przeciwko zaniżaniu cen żywności w wyniku nadmiernego tanich produktów, a także przeciw rosnącym kosztom produkcji w wyniku coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

„Mamy tu, w UE, całkiem dobre produkty i chcemy dalej je produkować. Ale trzeba to robić uczciwie, porządnie, a nie przy tylu zasadach. Tak dalej być nie może” – powiedział agencji Reutera holenderski hodowca świń, biorący udział w proteście.

Belgijski związek rolników oświadczył, że unijna „Wspólna Polityka Rolna stopniowo stała się Wspólną Polityką Ekologiczną, bez żadnego uznania dla nas, producentów żywności”.

W piątek pojawiły się też doniesienia, iż do protestujących w Niderlandach rolników dołączyli także holenderscy kierowcy ciężarówek. Wspólnie mieli zablokować drogę do przejścia granicznego.

February 2, 2024