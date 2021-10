Resort obrony odpowiada na interpelację w sprawie modernizacji czołgów Leopard 2A5

W piątek na stronie Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) dotyczącej modernizacji czołgów Leopard 2A5. „Zakres modernizacji czołgu będzie określony w późniejszym terminie” – odpowiedział resort obrony.

We wrześniu poseł Bejda skierował do resortu interpelację dotyczącą programu modernizacji czołgów Leopard 2A5. Poseł Koalicji Polskiej zadał następujące pytania: „Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przeprowadzić modyfikację lub modernizację wszystkich czołgów Leopard 2A5 znajdujących się w Siłach Zbrojnych RP, z realizacją tego zadania według koncepcji przedstawionych przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu? Czy w pańskim resorcie trwają jakiekolwiek prace nad zwiększeniem możliwości wszystkich czołgów Leopard znajdujących się w 4 batalionach, wykorzystując chociażby zakres propozycji przedstawionych przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu? Czy pański resort rozważa w ogóle wariant modernizacji nie tylko czołgu Leopard, ale nawet całego batalionu tych czołgów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku batalionu wyposażonego w bojowe wozy piechoty BWP-1?”.

Wiceminister Wojciech Skurkiewicz odpowiedział, że „zakres modernizacji czołgu będzie określony w późniejszym terminie, z uwzględnieniem potrzeb użytkownika i współczesnego pola walki, pokrywających się w części z obszarami zaprezentowanymi przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Obecnie jest realizowana modernizacja wszystkich czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL, która obejmuje trzy zasadnicze obszary: zwiększenie odporności balistycznej wieży i zwiększenie poziomu ochrony załogi, zwiększenie możliwości ogniowych, poprawa warunków eksploatacyjnych”.

W listopadzie 2013 roku Polska kupiła 105 czołgów Leopard 2A5 od Bundeswehry. Trafiły one do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Rok później podjęto decyzję o przeniesieniu ich do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Jednostkę czeka jednak kolejne przezbrojenie. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało bowiem w bieżącym roku, że jednostki należące do 18. Dywizji Zmechanizowanej otrzymają amerykańskie czołgi M1A2 SEPv3 Abrams.

Aktualnie realizowany jest program modernizacji i dostaw 142 czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) informowała w sierpniu br. o przekazaniu Siłom Zbrojnym RP dwóch kolejnych zmodernizowanych czołgów Leopard 2PL. Do tej pory przekazano łącznie jedynie 18 egzemplarzy tych czołgów, ze 142 przewidzianych.

Także pod koniec czerwca bieżącego roku Bumar informował o przekazaniu Siłom Zbrojnym RP dwóch innych czołgów Leopard 2 PL. Dostawy mają zostać zakończone w 2023 roku – 2-3 lata później niż zakładano pierwotnie (wstępnie zakładano rok 2021).