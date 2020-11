Rejowiec: Zdewastowano wystawę pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”

W nocy z 21 na 22 listopada nieznani sprawcy zniszczyli wystawę pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, która była od czwartku prezentowana przy kościele pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu – poinformował IPN w niedzielę.

Inicjatorem wystawy jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, które od początku swojej działalności, zrzesza członków w miejscowym oddziale stowarzyszenia. Sama wystawa przygotowana została przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Miała związek z przypadającym w październiku 2018 r., 70-leciem prymasowskiej nominacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – informuje portal e-civitas.pl. Wystawa ma formę banerów. Do jej dewastacji doszło w nocy z 21 na 22 listopada.

Wystawa stanowi zestawienie archiwalnych zdjęć oraz cytatów dotyczących konkretnych wartości i pojęć, które są filarami – jak to nazwał św. Jan Paweł II – „gramatyki życia” jednostek jak i całych społeczności.

Portal informuje, że zniszczenie wystawy zostało zgłoszone odpowiednim organom ścigania, które już podjęły czynności w kierunku ustaleniu sprawców aktu wandalizmu.

Dokonano wstępnej wyceny poniesionych szkód.

Proboszcz parafii św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu ks. Jacek Jakubiec podkreślił, że incydent jest szokujący. „Doświadczamy, że atak na świętość, miejsca kultu to nie tylko kwestia większych miast, ale również małych społeczności. Wiele osób obecnych dzisiaj w kościele zadawało dziś pytanie co się dzieje z ludźmi, że w ten sposób się zachowują? Z niedowierzaniem patrzyli na to co się stało. Być może to zdarzenie obudzi również tych „letnich” parafian i da wiele do myślenia wszystkim nad tym co dzieje się w naszej Ojczyźnie” – pisze e-civitas.pl.

Przypomnijmy, że październikowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których doszło do wielu aktów profanacji w świątyniach.

