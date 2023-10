Profanacja w Strzegomiu. Figurę Maryi wykradziono i powieszono jak wisielca

Nieznani sprawcy wykradli figurę Matki Bożej z groty na terenie klasztoru elżbietanek w Strzegomiu i powiesili ją, niczym wisielca, na pobliskim rusztowaniu. Biskup świdnicki wzywa do modlitwy ekspiacyjnej. Według nieoficjalnych informacji, policja zatrzymała dwóch podejrzanych.

W nocy z 1 na 2 października br. jedna z sióstr elżbietanek zauważyła, że z groty znajdującej się na terenie przyklasztornego ogrodu zniknęła figura Matki Bożej. Wkrótce okazało się, że ktoś ją wykradł, a następnie powiesił, niczym wisielca, na stojącym nieopodal rusztowaniu, używając sznura budowlanego. Elewacja budynku domu zakonnego jest obecnie w remoncie.

Siostry zgłosiły sprawę na policję, a same podjęły modlitwę w intencji wynagradzającej Najświętszej Maryi Pannie.

Lokalne media zaznaczają, że figura Matki Bożej ma około 2 metrów wysokości. Ponadto, nie była widoczna i dostępna z zewnątrz. Tym samym, żeby się do niej dostać, trzeba było nielegalnie wejść na teren zgromadzenia sióstr elżbietanek. Figura została zabezpieczona przez policję.

W środę rano serwis dziennik.walbrzych.pl nieoficjalnie poinformował, że zatrzymano dwóch podejrzanych o profanację figury Matki Bożej.

Wcześniej, we wtorek, oficjalny komunikat wydał biskup świdnicki, Marek Mendyk.

„Z wielkim smutkiem przyjąłem informację, że w nocy z 1 na 2 października na terenie domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Strzegomiu doszło do profanacji wizerunku Matki Bożej. Figura Maryi została zabrana z przyklasztornej groty i powieszona niczym wisielec na pobliskim rusztowaniu. Sprawa została zgłoszona organom ścigania, które prowadzą śledztwo” – poinformował hierarcha.

„Jako ludzie wierzący z ubolewaniem patrzymy na ten akt wandalizmu. Doznajemy dziś obrazy naszych uczuć religijnych, smutku, zażenowania i poczucia naruszenia godności. Zwłaszcza, że doszło do niego na początku miesiąca poświęconego Matce Bożej i modlitwie różańcowej” – zaznaczył biskup.

„Mimo to jednak chcemy prosić Boga, aby okazał miłosierdzie sprawcy lub sprawcom tego czynu. Dlatego zwracam się do wszystkich o dar modlitwy, aby więcej nie dochodziło do podobnych sytuacji. Ekspiację podjęły już siostry elżbietanki” – zaznaczył bp Mendyk. Zaapelował też do wiernych o dołączenie do modlitwy.

„(…) naszym orędownikiem niech będzie św. Michał Archanioł. Niech modlitwa za jego wstawiennictwem podczas nabożeństw różańcowych będzie naszą odpowiedzią na zło wymierzone wobec Królowej Różańca Świętego. W pierwszą sobotę miesiąca wynagradzajmy Maryi za uczynioną zniewagę” – czytamy w komunikacie.

dziennik.walbrzych.pl / gosc.pl / Kresy.pl