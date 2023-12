Nowa minister edukacji zapowiada renegocjację konkordatu

Proces rozmowy nad kształtem konkordatu będzie długi – oświadczyła nowa minister edukacji, wywodząca się z lewicy Barbara Nowacka. Zapowiedziała zredukowanie liczby lekcji religii do jednej w tygodniu i umieszczenia jej jako pierwszej lub ostatniej w danym dniu.

Jak pisaliśmy, w środę rano został zaprzysiężony nowy rząd premiera Donalda Tuska, w którym ministrem edukacji jest Barbara Nowacka – proaborcyjna feministka o radykalnie prounijnych poglądach, lider centrolewicowej formacji Inicjatywa Polska, wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze przed zaprzysiężeniem udzieliła wywiadu stacji TVN24, w której zapytano ją o jeden z postulatów nowego centrolewicowego rządu, dotyczącego ograniczenia, a docelowo wyeliminowania ze szkół lekcji religii, z jednoczesnym obciążeniem Kościoła całością kosztów.

Odpowiadając na to pytanie Nowacka dała do zrozumienia, że nowy rząd najwyraźniej zamierza renegocjować konkordat ze Stolicą Apostolską.

– Znam konkordat i wiem, do czego zobowiązało się państwo polskie. Proces rozmowy nad kształtem konkordatu będzie długi – powiedziała nowa minister edukacji narodowej. Dodała zarazem, że dwie godziny lekcji religii w tygodniu „to jest przesada”, bo według niej dzieci mają więcej religii niż innych przedmiotów.

– Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym – decyzja finansowa – oświadczyła Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że szybkie zmiany zaczną się od ograniczenia lekcji religii do jednej godziny tygodniowo i takiego tworzenia planów lekcji, by była to pierwsza lub ostatnia lekcja danego dnia.

– Natomiast taką propozycję ograniczenia na początku lekcji religii do jednej godziny, myślę, że na to będzie powszechna zgoda, do doprowadzenia do tego, żeby była ona na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach, i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym co na dzisiaj zadeklaruję, że siadamy do pracy w pierwszych dniach – powiedziała minister Nowacka.

Dodajmy, że poza opowiadaniem się za swobodą zabijania dzieci poczętych, nowa szefowa resortu edukacji opowiada się za możliwością adopcji dzieci przez pary gejowskie czy lesbijskie, a możliwości korzystania z metod zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) przez samotne kobiety. Zapowiadała też, że jako minister będzie zdecydowanie otwarta na “młodzież LGBT”.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania od nowego Sejmu, na skutek czego jego rząd upadł. Jego trzeci rząd trwał dwa tygodnie. W związku z odrzuceniem premiera naznaczonego przez prezydenta, zgodnie z przepisami, inicjatywa powołania nowego szefa rządu przeszła na izbę niższą parlamentu, który jeszcze tego samego dnia wybrał na nowego premiera Donalda Tuska. W środę wieczorem nowy centrolewicowy rząd Donalda Tuska otrzymał w Sejmie wotum zaufania.

Podczas środowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołano ministrów nowego rządu premiera Donalda Tuska. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poza stanowiskiem ministra obrony, otrzymał też rolę wicepremiera. Drugim zastępcą premiera jest Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który zarazem pokieruje Ministerstwem Cyfryzacji.

Spośród polityków KO Radosław Sikorski po raz kolejny będzie ministrem spraw zagranicznych, Maciej Kierwiński został wybrany do pełnienia stanowiska ministra spraw wewnętrznych. Borys Budka będzie ministrem aktywów państwowych, Andrzej Domański ministrem finansów, a Bartłomiej Sienkiewicz, w poprzednim rządzie Tuska minister spraw wewnętrznych, tym razem pokieruje resortem kultury i dziedzictwa narodowego.

Barbara Nowacka z KO, choć wywodząca się z lewicy, została ministrem edukacji, Adam Szłapka ministrem do spraw Unii Europejskiej, Izabela Leszczyna ministrem zdrowia, Sławomir Nitras ministrem sportu i turystyki. Marzena Okła-Drewnowicz to nowy minister do spraw polityki senioralnej. Tomasz Siemoniak, minister obrony za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej przejął funkcję koordynatora służb specjalnych.

Politycy PSL zajmą natomiast dodatkowo stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi (Czesław Siekierski), ministra infrastruktury (Dariusz Klimczak), ministra rozwoju i technologii (Krzysztof Hetman).

W gestii Polski 2050 znalazło się Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Paulina Hennig-Kloska), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz), Ministerstwo do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego (Agnieszka Buczyńska – jest także przewodniczącą Komitetu ds. Pożytku Publicznego).

Spośród polityków Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, Katarzyna Kotula ministrem do spraw równości.

Były rzecznik praw rzecznik praw obywatelskich, znany z liberalnych poglądów Adam Bodnar będzie w rządzie Tuska ministrem sprawiedliwości. Również bezpartyjna Marzena Czarnecka została powołana na ministra przemysłu.

Oprócz tego Jan Grabiec z KO zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Maciej Berek będzie członkiem Rady Ministrów jako szef Rządowego Centrum Legislacji.

rmf24.pl / Kresy.pl