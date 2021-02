W Kostrzynie zatrzymano Ukraińca, który posługiwał się 9 nazwiskami, by uniknąć kary

W Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim w ręce Straży Granicznej wpadł 58-letni obywatel Ukrainy, który posługiwał się aż dziewięcioma nazwiskami.

Jak podała we wtorek Gazeta Lubuska, do zatrzymania Ukraińca doszło w środę 10 lutego. Był on podejrzewany o wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i miał zakaz wjazdu do Polski. Był także poszukiwany przez Interpol w celu ustalenia jego miejsca pobytu oraz przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, ponieważ miał odsiedzieć 88 dni kary pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe. Z tego powodu cudzoziemiec często zmieniał nazwiska.

Strażnicy graniczni znaleźli w miejscu pobytu Ukraińca podrobione prawo jazdy i dowód osobisty.

Jak poinformowała mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, obywatel Ukrainy usłyszał zarzut wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawdy, przekroczenia granicy państwowej z wykorzystaniem podstępu polegającego na posłużeniu się dokumentem wydanym na inne dane oraz czynienia przygotowań do posłużenia się podrobionymi polskimi dokumentami. Cudzoziemiec przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Decyzją Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim podejrzany trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że podobnego wybiegu użyła obywatelka Ukrainy, którą w grudniu 2017 roku zatrzymano na przejściu granicznym w Dorohusku. Kobieta aż sześć razy zmieniała swoją tożsamość, aby uniknąć zasądzonych wobec niej kar pozbawienia wolności oraz wysokiej grzywny. Ukrainkę ścigano za pomocą trzech listów gończych.

