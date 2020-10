Ukraiński premier: za 15 lat Ukrainy nie będzie stać na wypłacanie emerytur

Szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal podczas wystąpienia w Politechnice Lwowskiej powiedział, że sytuacja demograficzna na Ukrainie doprowadzi do tego, że za 15 lat emeryci nie będą otrzymywać pieniędzy.

W niedzielę portal Strana.ua odnotował, że podczas swojej wizyty w Politechnice Lwowskiej pod koniec września br. Denys Szmyhal mówił o zagrożeniach dla systemu emerytalnego na Ukrainie. Ukraiński premier wskazał na starzenie się ukraińskiego społeczeństwa i niski przyrost naturalny nie pozwalający na osiągnięcie poziomu zastępowalności pokoleń.

„Ze względu na demografię będziemy mieli coraz mniej osób zdolnych do pracy i coraz więcej emerytów. Stosunek wyniesie 1 do 2. Aby wesprzeć emerytów, będziemy musieli podwoić podatki. A żeby wypłacać jeszcze więcej emerytur, to jeszcze bardziej [trzeba będzie] je zwiększać. Ale firmy nie chcą podniesienia podatków. A podwojenie podatków jest niemożliwe. To znaczy, że za 15 lat nie będziemy w stanie wypłacać emerytur przyszłym emerytom. To prosta matematyka” – mówił Szmyhal.

Zdaniem premiera Ukrainy receptą na taki stan rzeczy byłoby przejście na kapitałowy system emerytalny, w którym „każdy będzie oszczędzał dla siebie”. Szmyhal zapowiedział stworzenie takiego systemu już w przyszłym roku. Jak mówił, ukraińskie państwo zapewni każdemu tylko niewielką emeryturę socjalną (przekonywał, że tak dzieje się krajach rozwiniętych), a pozostała część emerytury będzie pochodziła z pieniędzy zaoszczędzonych przez każdego w systemie kapitałowym.

Szmyhal jako jedną ze „zbrodni przeciw państwu” wymienił brak rynku finansowego na Ukrainie. „Jeden z największych krajów Europy przez 30 lat nie stworzył rynku finansowego i nie ma gdzie finansować, nie ma gdzie akumulować pieniędzy” – mówił. Według niego dzięki inwestycjom kapitałowych funduszy emerytalnych powstaną miejsca pracy dające godne zarobki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraina: liczbę ludności oficjalnie oszacowano na zaledwie 37,3 mln

Kresy.pl / youtube.com