Ukraińcy twierdzą, że zatopili nowy rosyjski okręt [+VIDEO]

W nocy z poniedziałku na wtorek w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej ukraińskie drony morskie miały zatopić okręt patrolowy Projektu 22160 “Siergiej Kotow”.

To nowoczesna rosyjska jednostka, która weszła na służbę Floty Czarnomorskiej zaledwie w licpu 2022 r. “Siergiej Kotow” według Ukraińców strzegł cieśniny łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim. Pisząca o sprawie ukraińska agencja informacyjna UNIAN dodała, ża wskutek ataku członkowie załogi odnieśli obrażenia. Rany różnego stopnia ciężkości odniosło sześciu rosyjski marynarzy. Na portalach społecznościowych pojawił się nagrania mające ilustrować atak na “Siergieja Kotowa”.

Ukraine’s military intelligence confirmed local social media reports that its drones destroyed Russia’s Sergey Kotov patrol ship in Russian-occupied Crimea, which carried Kalibr cruise missiles and was used in an attempt to impose a naval blockade on Ukraine. pic.twitter.com/Mb9jUPfIu7

— Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) March 5, 2024