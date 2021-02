Ukraina nie przejdzie na alfabet łaciński

Szefowa ukraińskiej komisji standaryzacji języka wyjaśniła, dlaczego Ukraina nie przejdzie z cyrylicy na alfabet łaciński.

Jak podała w środę agencja Unian, szefowa ukraińskiej narodowej komisji ds. standardów języka państwowego Orysia Demśka na konferencji prasowej w Kijowie wyraziła opinię, że Ukraina nie przejdzie z cyrylicy na alfabet łaciński, ponieważ wiązałoby się to z odcięciem od spuścizny minionych stuleci.

„Myślę, że nie przejdziemy na łacinkę, dlatego, że wiąże się to z tym, że jeśli odejdziemy od cyrylicy, której używamy od początku jej istnienia, odetniemy ogromną warstwę ukraińskiej kultury pisanej. Będzie to bardzo duża strata i jest to niedopuszczalne” – mówiła Demśka.

W szczególności zdaniem szefowej komisji jeśli Ukraina odejdzie od cyrylicy, natychmiast wyrzeknie się wszystkich ewangelii, słowników i gramatyki Ołeksija Pawłowskiego w 1818 roku. „To na pewno jest złe. Dlatego myślę, że szybkiego przejścia na łacinkę nie będzie” – zapewniała Demśka.

Urzędniczka przywołała próbę wprowadzenia łacinki do języka ukraińskiego w XIX wieku w Galicji. „Mówiono, że litery łacińskie są bardziej odpowiednie do oddania tego, jak mówią Ukraińcy” – mówiła Demśka. „W Galicji zapoczątkowano wiele praktyk kulturalnych i politycznych i faktycznie ta +wojna alfabetyczna+ zakończyła się pozostaniem języka ukraińskiego przy cyrylicy” – dodawała szefowa komisji.

Agencja Unian przypomniała, że o pomyśle przejścia na łacinkę w 2018 roku mówił ówczesny minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. W opinii zwolenników takiego rozwiązania ułatwiłoby to odcięcie się Ukrainy od Rosji i zbliżenie do Zachodu. Pomysłowi nagłośnionemu przez Klimkina sprzeciwił się ówczesny szef UIPN Wołodymyr Wjatrowycz twierdząc, że przyniosłoby to skutek odwrotny do zamierzonego – jego zdaniem ukraińskojęzyczni obywatele Ukrainy wychowani na cyrylicy mogliby zwrócić się ku językowi rosyjskiemu, co zwiększyłoby rusyfikację kraju.

Kresy.pl / unian.ua