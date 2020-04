Ukraina i separatyści wymienili się jeńcami

Ukraina oraz separatystyczne republiki w Donbasie wymieniły się w czwartek jeńcami i innymi więzionymi osobami.

Wymiana odbyła się w dwóch miejscach. W pobliżu Gorłowki na przejściu „granicznym” Majorsk Doniecka Republika Ludowa przekazała Ukrainie 9 osób. W drugim miejscu, w rejonie miasta Szczastia ługańscy separatyści przekazali stronie ukraińskiej 11 osób, w zamian przyjmując 4 osoby. Pozostałe 3 osoby, które były na liście do wymiany, postanowiły o pozostaniu na terytorium kontrolowanym przez władze w Kijowie. Z informacji przekazywanych przez agencję Unian wynika, że Ukraina przekazała Donieckiej Republice Ludowej 10 osób.

W sumie na stronę separatystów przeszło 14 osób a na stronę ukraińską – 20.

Jak pisze portal Ukraińska Prawda, osoby przekazane przez Kijów separatystom to uczestnicy wojny w Donbasie skazani przez ukraińskie sądy za zdradę państwa. Wśród 20 osób zwolnionych przez separatystów jest dwóch żołnierzy i jeden funkcjonariusz formacji policyjnych; pozostali to cywile.

Wymiana odbyła się w obecności przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, misji humanitarnej ONZ, misji obserwacyjnej OBWE oraz konsula Federacji Rosyjskiej jako strony w Trójstronnej Grupie Kontaktowej.

Ukraińcy zwolnieni w ramach dzisiejszej wymiany w związku z pandemią koronawirusa będą poddani 14 kwarantannie.

Do poprzedniej wymiany jeńców stron wojny w Donbasie doszło pod koniec grudnia ub. roku. W jej ramach separatystom przekazano m.in. pięciu byłych funkcjonariuszy specjalnej jednostki ukraińskiej milicji Berkut, którzy byli oskarżeni o strzelanie do uczestników demonstracji na kijowskim Majdanie w 2014 r. Dwóch z nich dobrowolnie wróciło później do Kijowa, by brać udział w procesie; ludzie ci twierdzą, że chcą przed sądem udowodnić swoją niewinność.

Kresy.pl / Unian / Ukraińska Prawda