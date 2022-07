Polska podarowała Ukrainie 25 karetek pogotowia ratunkowego

Fundacja Solidarności Międzynarodowej podarowała Ukrainie 25 karetek pogotowia ratunkowego. To część pomocy, która ma wynieść 10 mln euro.

Jak podał Polsat News, w piątek we Lwowie odbyła się uroczystość przekazania ukraińskim władzom 25 karetek pogotowia ratunkowego sprezentowanych przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.

Pojazdy zostały przekazane przedstawicielom ukraińskich samorządów (hromad) z obwodów czernihowskiego, charkowskiego i sumskiego. Jeden samochód pozostanie we Lwowie.

Obecny podczas przekazania karetek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że są one elementem „szerszego projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków uzyskanych z UE na wsparcie Ukrainy”.

Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski powiedział, że wartość wsparcia fundacji dla Ukrainy wynosi 10 mln euro. Wymienił programy wsparcia żywnościowego, środki i aparaturę medyczną. Beneficjentami pomocy jest 120 hromnad na Ukrainie.

„Dziękuję Polakom i polskim władzom za tę ważną pomoc, która pomoże uratować życie wielu naszym żołnierzom i cywilom. Dziękuję również za dziesiątki tysięcy ton pomocy, której udzieliliście od 24 lutego. Dziękuję za udzielenie schronienia 2 milionom Ukraińców, których wojna wygnała ze swoich domów” – powiedział szef administracji obwodu lwowskiego Maksym Kozycki.

Karetki przekazane we Lwowie to nie jedyne pojazdy, jakie Ukraina otrzymała w ostatnim czasie z Polski. Jak podawaliśmy, 29 czerwca samochody Lasów Państwowych trafiły do leśników służących w ukraińskiej armii. Siedemnaście nowo przekazanych wozów jest odpowiednio przystosowanych pod względem technicznym do trudnych warunków panujących podczas działań wojennych.

Kresy.pl / polsatnews.pl