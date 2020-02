Zużyte baterie ze Lwowa zostaną zutylizowane w Polsce

Zużyte baterie, które zebrano we Lwowie w ciągu ostatnich 6 lat, zostaną wysłane do Polski do utylizacji. Na Ukrainie nie ma bowiem ani jednego zakładu, który zajmowałby się utylizacją takich odpadów.

Mieszkańcy Lwowa mają możliwość oddawania takich odpadów jak świetlówki, termometry rtęciowe i baterie do tzw. ekobusa, który według ustalonego grafiku pojawia się w określonych punktach miasta. Przez 6 lat jego kursowania miasto zebrało 28 ton zużytych baterii. Nic jednak z nimi nie robiło, ponieważ na Ukrainie nie ma zakładów zajmujących się utylizacją takich odpadów. Zużyte baterie po prostu magazynowano. Teraz za odpowiednią opłatą trafią one do Polski. Jak powiedziała lwowskiemu portalowi Zaxid.net Ołeksandra Sładkowa, szefowa wydziału ekologii lwowskiego ratusza, będzie to pierwszy transport baterii ze Lwowa do Polski.

Zaxid.net podaje, że wywiezienie baterii do Polski będzie kosztowało Lwów 600 tys. hrywien (około 100 tys. złotych). Portal nie sprecyzował jednak, jaka ilość tych odpadów trafi za tę cenę do naszego kraju.

Transport baterii ze Lwowa prawdopodobnie nie będzie pierwszym takim transportem, który z Ukrainy trafi do Polski. Jak pisaliśmy w grudniu 2018 roku, władze Kijowa były w trakcie negocjacji z polskimi firmami zajmującymi się przerobem takich odpadów. W czerwcu ub. roku agencja Unian informowała, że Kijów szykuje się do transportu 60 ton baterii do Polski. „Obecnie przeprowadzamy konkurs na wybór przewoźnika dla wywiezienia pierwszej partii baterii z Ukrainy do Polski. Są one gotowe do wywiezienia” – mówił zastępca szefa państwowej administracji Kijowa Petro Pantelejew.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

O możliwym przywozie śmieci ze Lwowa do Polski mówiło się w 2017 roku w trakcie tzw. kryzysu śmieciowego w tym mieście. Mer Lwowa Andrij Sadowy sprawdzał możliwość wywozu lwowskich śmieci na wysypiska miast partnerskich Lwowa. Szybko jednak okazało się, że nie wchodzi to w grę – przewożenia odpadów zmieszanych do Polski zabraniają przepisy. W przypadku odpadów sortowanych wymagana jest odpowiednia procedura i zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kresy.pl / Zaxid.net / Unian