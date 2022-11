Kliczko ostrzega, że prądu może brakować w Kijowie miesiącami

Minister Buda został zapytany w Polsat News o spór Polski z KE dotyczący Krajowego Planu Odbudowy. Wskazał, że kwestia należy głównie do kompetencji ministra ds. Unii Europejskiej, Szymona Szynkowskiego vel Sęka. "To on ustala, gdzie są styczne punkty i gdzie jest ta nić porozumienia, o której możemy dyskutować. Jeżeli to będzie musiało się przełożyć na jakąś legislację, to będzie pytanie, czy będziemy mieli jedność w naszym obozie, żeby ją przeprowadzić. Wtedy taka dyskusja może być dosyć twarda" - oświadczył, cytowany przez portal Do Rzeczy.