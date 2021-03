Historyk z NAN Ukrainy żądał „zwrotu” Przemyśla. „My Ukraina, nakopiemy Polakom, Rosjanom i Amerykanom”

Taras Czuchlib, ukraiński historyk z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – czołowej ukraińskiej uczelni, publikował w sieci rewizjonistyczne wpisy z żądaniami przekazania Ukrainie Przemyśla.

Taras Czuchlib to ukraiński historyk specjalizujący się w historii Kozaczyzny. Posiada stopień naukowy doktora nauk historycznych i od wielu lat jest pracownikiem naukowym czołowej ukraińskiej uczelni – Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 2009 roku otrzymał tytuł „Zasłużonego działacza nauki i techniki Ukrainy”. Dzięki informacji od jednego z czytelników dowiedzieliśmy się, że w czerwcu ub. roku Czuchlib zamieścił w sieci rewizjonistyczne i antypolskie wpisy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

28 czerwca 2020 roku na swojej stronie na Facebooku Czuchlib zamieścił zdjęcie starej ryciny przedstawiającej Przemyśl i napisał: „Dawne ukraińskie miasto Przemyśl… Kiedy Polacy nam je oddadzą?”.

Na tym jednak nie poprzestał. Na uwagę jednego z komentatorów, że Polska „odda” Przemyśl wówczas, gdy „Rosja [odda] Krym”, historyk odpowiedział: „Polacy w ogóle nam nie pomagają – tylko u Trumpa wyprosili merynosów [pogardliwe określenie Amerykanów – red.] z Niemiec. Będziemy odbierać!”

Czuchlib nie przyjmował do wiadomości uwag internautów, że jego żądania są nierealistyczne. „Wszystko jest realne, gdy w swoich mózgach zrozumiemy – MY JESTEŚMY UKRAINĄ, KTÓRA NAKOPIE I PSZEKOM, MOSKOWITOM I MERYNOSOM!” – odpisał historyk używając obraźliwych określeń wobec Polaków, Rosjan i Amerykanów. „Trzeba to powtarzać jak mantrę każdego dnia po 100 razy każdemu z nas” – dodawał.

Swoje żądania sprecyzował w kolejnym komentarzu. „Wszystkie ukraińskie ziemie z miastami i wioskami, które niezgodnie z prawem podzielili Stalin i spółka na konferencji jałtańskiej w 1945 roku mają wrócić do Ukrainy” – pisał Czuchlib.

Konto, na którym znalazły się rewizjonistyczne wpisy, nie posiada znacznika oznaczającego potwierdzenia przez Facebook jego autentyczności. Zawartość konta świadczy jednak, że należy ono do Tarasa Czuchliba – są na nim publikowane prywatne fotografie historyka oraz zdjęcia unikalnych archiwalnych dokumentów. Co najmniej raz profil Instytutu Historii Ukrainy NAN Ukrainy na Facebooku zrobił odnośnik do tego konta.

Według ukraińskiej Wikipedii Taras Czuchlib jest również dyrektorem Naukowo-Badawczego Instytutu Kozactwa im. Stepana Bandery.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Ukraina: naukowiec twierdzący, że faraonowie byli Ukraińcami, nominowany do wysokiej nagrody państwowej

Kresy.pl