Ukraiński dron trafił wieżowiec w Moskwie [+VIDEO]

W nocy z poniedziału na wtorek stolica Rosji została ponownie zaatakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Atak potwierdziają zarówno źródła ukraińskie jak i rosyjskie.

Nagrania uderzenia dronów w Moskwie pojawiły się na portalach społecznościowych. O sprawie poinformował rano kanał Rybar na Telegramie, który przez komentatorów bywa uznawany za powiązany z rosyjskimi wojskowymi. Według niego rosyjska obrona przeciwpowietrzna „przechwyciła” dwa drony nad rejonami Moskwy – nowomińskim i odincowskim. Trzeci dron miał zostać „zduszony” środkami walki radio-elektroniczne, mimo czego uderzył w wieżowiec Moskwa City.



Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin twierdził, że trzeci dron uderzył w fasadę na poziomie 17 piętra. Tymczasem Rybar twierdzi, że zniszczenia zaszły na poziomie 21 piętra. Szyby wyleciały z fasady na powierzchni około 150 metrów kwadratowych.



Another attack on Moscow

Ukrainian forces attacked Moscow last night with three drones, two of which were shot down by Russian air defense systems, and one was eliminated by electronic warfare systems and fell in the area of ​​the „Moscow-City” business center, the Russian… pic.twitter.com/EEx101yJsX

— Spriter Team (@SpriterTeam) August 1, 2023