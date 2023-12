Sąd rejonowy w Moskwie nałożył na Google nową karę w wysokości 4,6 miliarda rubl. W ten sposób ocenił to, jak platforma zapewnią dostęp do informacji o wojnie na Ukrainie.

Tagański sąd rejonowy w Moskwie nałożył na amerykańskiego potentata dużą grzywnę za powtarzającą się odmowę usunięcia fałszywych treści dotyczących “Specjalnej operacji wojskowej” (jak w ogicjalnej nomenklaturze musi być w Rosji nazywana wojna przeciw Ukrainie) orez “treści ekstremistycznych” z należącego niego serwicu YouTube, przytoczyła w środę agencja informacyjna RIA Nowosti.



Wśród treści ekstremistycznych jakie rosyjski sąd stwierdził w ofercie YouTube propagandy LGBT. 30 listopada bieżącego roku Sąd Najwyższy Rosji zdecydował się „Uznać międzynarodowy społeczny ruch LGBT za organizację ekstremistyczną i zakazać jego działalności na terytorium Rosji”. Rozstrzygnął w ten sposób wniosek rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.



Jezcze 5 grudnia 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy zakazujące propagandy LGBT i pedofilii, informacji zachęcających do zmiany płci, a także wprowadzające odpowiedzialność administracyjną za tego rodzaju działania. Zakaz obejmuje Internet, media, książki, inne usługi audiowizualne, kino i reklamę.

Zabroniona jest także sprzedaż towarów, w tym także importowanych, zawierających informacje, których rozpowszechnianie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Jeśli chodzi serwisy filmowe, ich właściciele są zobowiązani, po pierwsze, do wykluczenia ze swoich zasobów wszelkich materiałów zawierających propagandę LGBT, a po drugie, do zapewnienia dystrybucji utworów audiowizualnych przedstawiających osoby LGBT ze znakiem „18+” w obiegu zamkniętym niedostępnym dla nieletnich. W przeciwnym razie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Do końca czerwca regulator wydał ponad dwadzieścia protokołów w sprawie nieprawidłowego oznakowania materiałów audiowizualnych.

To nie pierwsza kara pieniężna nałożona na Google w Rosji. Pod koniec 2021 roku tagański sąd rejonowy nałożył na korporacje grzywnę w wysokości 7,2 miliarda rubli.

Google po raz drugi został ukarany grzywną w wysokości 21,7 miliarda rubli za nieusunięcie fałszywych informacji na temat działań armii rosyjskiej podczas inwazji na Ukrainę.

ria.ru/kresy.pl