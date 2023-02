Były gubernator Kraju Chabarowskiego uznany za winnego zabójstwa – jego aresztowanie wywołało masowe protesty

Byłemu gubernatorowi Kraju Chabarowskiego grozi bardzo wysoki wyrok. Jego aresztowanie wywołało w dalekowschodnim regionie Rosji masowe protesty.

Prokuratura wnosi o karę 23 lata kolonii o zaostrzonym reżimie dla byłego gubernatora Kraju Chabarowskiego Siergieja Furgala, podała w środę agencja informacyjna Interfax. Furgal został już uznany przez ławę przysięgłych za winnego zabójstwa – poinformował w środę moskiewski Sąd Okręgowy. Dla trzech kolejnych oskarżonych w sprawie Furgala – Marata Kadyrowa, Andrieja Paleja i Andrieja Karepowa – prokuratura zażądała odpowiednio 10,5, 17 i 22 lat kolonii o zaostrzonym rygorze.

Obrona oskarżonych wnosiła do sądu o uniewinnienie lub zwrot sprawy do ponownego rozpoznania. Furgal w ostatnim słowie po raz kolejny zadeklarował swoją niewinność. Wymiar kary w sprawie zostanie ogłoszony 10 lutego o godzinie 12.

Wcześniej przysięgli wydali wyrok skazujący wszystkich czterech oskarżonych. Zgodnie z werdyktem, ogłoszonym 2 lutego podczas rozprawy w Sądzię Rejonowym na posiedzeniu wyjazdowym w Lubercach, ława przysięgłych uznała winę Furgala za dwa morderstwa, usiłowanie zabójstwa i nielegalny handel bronią. Jak wynika z wyroku, przysięgli nie znaleźli żadnych okoliczności łagodzących.

Furgal uniknął jednak dożywotniego więzienia. Były gubernator został uznany za winnego popełnienia szczególnie poważnych przestępstw, za które taka kara jest przewidziana, ale wobec których upłynął już termin odpowiedzialności karnej – 15 lat. W tym przypadku, zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli sąd nie uzna za możliwe zwolnienia Furgala z odpowiedzialności z tytułu przedawnienia, nie można wobec niego zastosować kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Ława przysięgłych uznała również Karepowa, Kadyrowa i Paleja za winnych wszystkich postawionych im zarzutów, poza zarzutem usiłowania zabójstwa u Kadyrowa.

Przysięgli zaakceptowali zarzuty oskarżyciela, iż były gubernator Chabarowska zorganizował próbę zabójstwa biznesmena Aleksandra Smolskiego i zabójstwa dwóch kolejnych biznesmenów – Jewgieniji Zorii i Olega Bułatowa – w latach 2004-2005. Według śledczych Furgal postanowił „wyeliminować” Smolskiego i Zorię z powodu konfliktu biznesowego, a Bułatowa, ponieważ ten podejrzewał udział Furgala w zabójstwie Zorii.

W śledztwie uznano, że Furgal występował jako zleceniodawca, Karepow – organizator, a Kadyrow i Palej – sprawcy.

Furgal został zatrzymany w nocy 9 lipca 2020 roku w Chabarowsku i przewieziony do Moskwy. Obecnie przebywa w areszcie śledczym Lefortowo. W 2021 roku Furgal został formalnie oskarżony.

Furgal został gubernatorem Kraju Chabarowskiego po wyborach we wrześniu 2018 r. Kandydował z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimira Żyrinowskiego. Wygrał wybory głównie jako kandydat reprezentujący partię inną nie kremlowska Jedna Rosja. Jego aresztowanie, do którego doszło 9 lipca 2020 r., wywołało masowe, od dawna niewidziane w Chabarowsku protesty społeczne, a także w niektórych innych większych miastach regionu. Protestujący domagali się zwolnienia usuniętego ze stanowiska gubernatora, lub przynajmniej powierzenia postępowania miejscowym organom i przewiezienia go do Chabarowska (przebywa w areszcie w Moskwie). Z mniejszym natężeniem protesty, już w formie pikiet odbywają się w Chabarowsku do tej pory.

interfax.ru/kresy.pl