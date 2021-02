Akt oskarżenia wobec byłego gubernatora Kraju Chabarowskiego

Komitet Śledczy przygotował już akt oskarżenia przeciwko Siergiejowi Furgalowi, którego aresztowanie wywołało masowe protesty społeczne w Chabarowsku.

Według informacji agencji Interfax podanej w środę Furgal będzie formalnie oskarżony z paragrafu o zleceniu i organizacji zabójstwa oraz z paragrafu o zleceniu i organizacji próby zabójstwa, która się nie powiodła. W pierwszym przypadku śledczy przypisują Furgalowi chęć ukrycia innych przestępstw, w drugim chęć odniesienia korzyści materialnej. Dodatkowo były gubernator Kraju Chabarowskiego został też oskarżony z paragrafu o nielegalnym obrocie bronią palną.

Śledczy uważają, że to Furgal zlecił zabójstwa Jewgienija Zori, właściciela zakładu produkującego żelbeton. Były gubernator miał także zlecić zabójstwo Olega Bułatowa – swojego partnera w interesach, który stał się rywalem i byłego milicjanta. Do zabójstw miało dojść w latach 2004-2005. Komitet Śledczy twierdzi, że śledztwa te wznowiono w 2019 r.

Furgal został gubernatorem Kraju Chabarowskiego po wyborach we wrześniu 2018 r. Kandydował z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimira Żyrinowskiego. Wygrał wybory głównie jako kandydat reprezentujący partię inną nie kremlowska Jedna Rosja.

Jego aresztowanie, do którego doszło 9 lipca 2020 r., wywołało masowe, od dawna niewidziane w Chabarowsku protesty społeczne, a także w niektórych innych większych miastach regionu. Protestujący domagali się zwolnienia usuniętego ze stanowiska gubernatora, lub przynajmniej powierzenia postępowania miejscowym organom i przewiezienia go do Chabarowska (przebywa w areszcie w Moskwie). Z mniejszym natężeniem protesty, już w formie pikiet odbywają się w Chabarowsku do tej pory.

intefax.ru/kresy.pl