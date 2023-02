Iran ujawnia „podziemną bazę” [+VIDEO]

Iran ujawnił we wtorek swoją podziemną bazę sił powietrznych, a szef armii powiedział, że miejsce to będzie jednym z tych wykorzystywanych do rozpoczęcia odpowiedzi na potencjalne ataki Izraela lub innych stron.

Jak przekazał portal Times of Israel, Iran ujawnił we wtorek swoją podziemną bazę sił powietrznych, a szef armii Islamskiej Republiki powiedział, że miejsce to będzie jednym z tych wykorzystywanych do rozpoczęcia odpowiedzi na potencjalne ataki Izraela lub innych stron.

„Każdy atak na Iran ze strony naszych wrogów, w tym Izraela, spotka się z odpowiedzią ze strony wielu naszych baz sił powietrznych, w tym Eagle 44” – przekazała agencja IRNA.

IRNA poinformowała, że obiekt „Eagle 44” jest jednym z najważniejszych obiektów wojskowych Iranu i będzie bazą dla myśliwców wyposażonych w pociski manewrujące dalekiego zasięgu.

Lokalizacja bazy nie została ujawniona w ramach podejmowanych przez Iran prób usunięcia kluczowych obiektów wojskowych i nuklearnych z drogi potencjalnych uderzeń.

Today as #Iran’s regime marks the 44th anniversary of the Islamic Revolution, it unveiled its first underground Air Force base called „Eagle 44.” Another variation of the Bond villain lair theme we have seen in other IRI underground bases.https://t.co/sWKvibESMD pic.twitter.com/BvsR05Aj5e

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) February 7, 2023