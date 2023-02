Autor „terapii szokowej” w Polsce, który potem dokonał autokrytyki swojej neoliberalnej koncepcji, wezwał państwa neutralne do próby mediowania w konflikcie rosyjsko-ukraińskim i zaangażowania ONZ.

Zdaniem znanego amerykańskiego ekonomisty Jeffreya Sachsa neutralne kraje powinny dążyć do pośredniczenia między Rosją a Ukrainą w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego. „Ani Rosja, ani Ukraina prawdopodobnie nie odniosą decydującego zwycięstwa militarnego w toczącej się wojnie: obie strony mają spore pole do śmiertelnej eskalacji” – Amerykanin ostrzegł w artykule opublikowanym w „The Economist”, którego fragmenty przytoczył w środę portal Hungary Today.

„Neutralne kraje, w tym Argentyna, Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja i Republika Południowej Afryki, wielokrotnie wzywały do ​​wynegocjowania zakończenia konfliktu. Mogłyby pomóc wyegzekwować każde osiągnięte porozumienie” – uznaje Sachs – „te kraje nie nienawidzą Rosji ani Ukrainy”. Sachs podkreśliła, że ​​„rozjemcza rola głównych krajów neutralnych może być decydująca”.

„Oprócz wyżej wymienionych krajów wiarygodnymi współgwarantami są Turcja (która umiejętnie pośredniczyła w rozmowach rosyjsko-ukraińskich)” – ocenił ekonomista odnosząc się prawdopodobnie do lipcowych umów, które Ankara zawarło osobno z Kijowem i oddzielnie z Moskwą, a które uchyliły blokadę ukraińskich portów przez rosyjską marynarkę wojenną, umożliwiając kontrolowany eksport ukraińskich zbóż na światowe rynki.

„Austria, która jest dumna ze swojej trwałej neutralności oraz Węgry, które sprawują w tym roku prezydencję w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ i wielokrotnie wzywały do negocjacji w celu zakończenia wojny” – dodał Sachs. Jak wyjaśnił swoją koncepcję –„Rada Bezpieczeństwa ONZ i współgwaranci nałożyliby uzgodnione przez ONZ środki handlowe i finansowe na każdą stronę, która naruszy porozumienie pokojowe”.

Według węgierskiego serwisu informacyjnego Mandiner, Węgry w roli mediatora są mało prawdopodobne ze względu na napięte stosunki z Ukrainą, ale kraj ten mógłby być gospodarzem rozmów. Jeszcze wiosną zeszłego roku węgierski premier Orbán zasugerował, że Budapeszt mógłby gościć rozmowy pokojowe.

W styczniu Sachs uznał, że Waszyngton jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się w Europie Wschodniej. „USA obaliły dziesiątki rządów. Zdecydowanie przyczyniły się do obalenia Janukowycza, próbowały obalić al-Assada w Syrii i były głównym prowodyrem tamtejszej wojny. I wiem to od najwyższych rangą osób, zaangażowanych w te sprawy” – powiedział w wywiadzie dla kanału acTVism Munich – „Przede wszystkim, NATO jest często agresywną siłą, to niemal siły ekspedycyjne amerykańskiej polityki zagraniczne”. Wymienił w tym kontekście działania Sojuszu przeciw Jugosławii w 1999 r. i przeciw Libii w 2011 r.

