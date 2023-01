USA obaliły dziesiątki rządów. Zdecydowanie przyczyniły się do obalenia Janukowycza, próbowały obalić al-Assada w Syrii i były głównym prowodyrem tamtejszej wojny. I wiem to od najwyższych rangą osób, zaangażowanych w te sprawy – oświadczył Jeffrey Sachs

Podczas wywiadu dla kanału „acTVism Munich” prof. Jeffrey Sachs został zapytany o rolę NATO w kontekście sytuacji na Wschodzie i wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz stanowiska Moskwy, krytycznej względem rozszerzania Sojuszu, szczególnie o Ukrainę.

– Przede wszystkim, NATO jest często agresywną siłą, to niemal siły ekspedycyjne amerykańskiej polityki zagranicznej – skomentował Sachs, szef organizacja Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN). Przypomniał m.in. natowskie bombardowanie Belgradu w 1999 roku, uznając to za „całkowicie nieusprawiedliwione”. Podobnie krytycznie ocenił działania NATO w Libii, jako daleko wykraczające poza mandat ONZ.

Sachs zaznaczył, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych „opiera się na zmianach reżimów” i stąd trudno, by budziła ona powszechne zaufanie. Wskazał w tym kontekście na sprawę EuroMajdanu na Ukrainie.

– USA nie są miłującym pokój państwem, lecz krajem dążącym do potęgi… Nie dajmy się oszukiwać retoryce. Stany Zjednoczone obaliły dziesiątki rządów. Zdecydowanie przyczyniły się do obalenia [ukraińskiego prezydenta Wiktora] Janukowycza, próbowały obalić al-Assada w Syrii i były głównym prowodyrem tamtejszej wojny. I wiem to od wewnątrz… od najwyższych rangą osób, zaangażowanych w te sprawy – powiedział Sachs.

Podkreślił też, że NATO jest sojuszem wojskowym, „służącym wojskowym i geopolitycznym celom”, który „powinien okazywać powściągliwość”. Dodał, że jego zdaniem, Sojusz powinien był zostać rozwiązany po upadku Układu Warszawskiego.

– A ponieważ to sojusz wojskowy, to nie jest prawdą, że można sobie po prostu wybrać, z kim będzie się miało taki sojusz. Jest coś takiego jak koncepcja zewnętrzności, według której taki wybór może mieć niekorzystne konsekwencje dla sąsiada… Nie sądzę, by było to mądre ze strony Ukrainy, nie dostrzegać, że to sprawa delikatnego balansowania i powinna być rozważna i ostrożna – oświadczył.

Jeffrey Sachs uważa, że z podobną sytuacją mamy do czynienia na Dalekim Wschodzie. – Sojusze wojskowe są niebezpieczne, ponieważ często prowadzą do wojen. Nie powinniśmy mieć sojuszy wojskowych i nie powinniśmy ich rozszerzać w Azji, by kontrować Chiny. To są niebezpieczne prowokacje. Szukając analogii historycznym, to mniej więcej rok 1910, gdy budowane były te wszystkie sojusze [zasadniczo chodzi o Trójprzymierze i Trójporozumienie – red.]. Zapalnik został uruchomiony w 1914 roku i świat już nigdy nie był taki sam. Uniknijmy tego.

Jak wielokrotnie pisały Kresy.pl, badający sprawę wydarzeń na Majdanie dr Iwan Kaczanowski uważa, że masakra na Majdanie była operacją typu „false flag” (pod przykryciem) dokonaną przez grupę związaną z obozem ówczesnej opozycji, a nie siły wierne prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. W jego opinii chodziło o skompromitowanie ówczesnego obozu władzy na Ukrainie przez przypisanie mu odpowiedzialności za jak największą liczbę ofiar. Z tego m.in. powodu już dniu pogrzebu ofiar masakry ukuto termin „Niebiańska Sotnia”, mimo iż zabitych było w sumie kilkudziesięciu a nie stu.

Jak pisaliśmy, po przejęciu władzy na Ukrainie przez obóz Wołodymyra Zełenskiego do ukraińskich mediów zaczęły wyciekać nieznane do tej pory materiały z postępowań prokuratorskich i sądowych potwierdzające udział w strzelaninie na Majdanie tzw. lwowskiej sotni – oddziału kilkudziesięciu ludzi uzbrojonych w broń palną pod wodzą nacjonalistycznego aktywisty Wołodymyra Parasiuka. Od otwarcia ognia do funkcjonariuszy przez tę grupę rozpoczęła się strzelanina 20 lutego 2014 roku – w dniu, gdy na Majdanie zginęło najwięcej ludzi.

