Władze nakazały ewakuację części mieszkańców wsi Pietropawłowka w obowodzie woroneskim, po tym gdy doszło do upadku pocisku lotniczego.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że nad wsią Pietropawłowka w obwodzie woroneskim doszło do „nietypowego zrzutu amunicji lotniczej”. „2 stycznia 2024 r. około godziny 9:00 czasu moskiewskiego podczas lotu samolotu Sił Powietrzno-Kosmicznych nad wsią Pietropawłowka w obwodzie woroneskim doszło do nieprawidłowego wystrzelenia amunicji lotniczej. Brak rannych” – poinformował resort, którego oświadczenie zacytowała agencja informacyjna Inerfax.

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w wyniku incydentu uszkodzonych zostało sześć budynków prywatnych. Jak poinformowało wojsko, trwa dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracuje komisja, która ma ocenić charakter zniszczeń i pomóc w odbudowie domów.

Według gubernatora obwodu woroneskiego Aleksandra Gusiewa rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców wsi. „Mieszkańcy kilku ulic we wsi Pietropawłowka są przewożeni do ośrodków tymczasowego zakwaterowania, w tym do pensjonatu w Korotojaku” – urzędnik napisał we wtorek na swoim kanale na Telegramie.

Szef administracji obwodu zaznaczył, że po zapewnieniu bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia i zakończeniu prac służb specjalnych rozpocznie się szacowanie wyrządzonych szkód.

Według Gusiewa zniszczeniu uległo nie sześć, a siedem posesji. “Nie było ofiar, ale zniszczenia odnotowano już w siedmiu gospodarstwach domowych. Mogły zostać uszkodzone szyby, pokrycia dachowe i konstrukcje nośne w nich” – zacytowała agencja TASS.

Wieś Pietropawłowkaw w rejonie ostrogożskim, położona jest około 120 km od Woroneża i 800 km od Ukrainy.

interfax.ru/tass.ru/kresy.pl