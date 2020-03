Rosyjska armia opóźnia pobór

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zarządził by opóźnić pobór wiosenny młodych Rosjan do zasadniczej służby wojskowej do maja.

Szojgu zarządził by wojskowe komendy uzupełnień rozpoczęły wysyłanie poborowych do jednostek nie wcześniej niż przed 20 maja. „Wniesione zostały korekty do terminów początku prac komisji daty wysyłania poborowych do wojska w związku z pandemią koronawirusa. Minister obrony podjął już zarządzenie by do miejsc służby pierwsi poborowi trafili nie wcześniej niż 20 maja” – agencja informacyjna TASS zacytowała we wtorek oświadczenie resortu obrony.

Gdy poborowi przybędą do miejsca działania komend uzupełnień mają zostać skierowani na dworce i lotniska, i w holach tych budynków będą izolowani. W przestrzeni publicznej poborowi mają być przemieszczani tylko z maskami na twarzach. Dłuższe trasy do jednostek wojskowych poborowi mają pokonać w pojazdach tych jednostek. Wykluczono możliwość podróżowania przez poborowych środkami transportu publicznego.

Same komendy uzupełnień mają pracować w specjalnym trybie. Wezwani mają się stawiać w salach indywidualnie. Będą wychodzić oddzielnym ciągiem komunikacyjnym niż wchodzący. Osoby mające podstawy do zwolnienie lub odroczenia służby będą przyjmowane osobno. Natomiast termin i procedura zwolnienia ze służby obecnie ją odbywających żołnierzy z poboru pozostają bez zmian.

W czasie wiosennego poboru do rosyjskich Sił Zbrojnych ma być wcielonych 135 tys. osób. W całej rosyjskiej armii przeprowadzono do tej pory 3756 testów na koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny.

We wtorek w Rosji odnotowano 2337 przypadków zarażenia koronawirusem. Z tego aż 1613 przypada na Moskwę. Z powodu COVID-19 w Rosji zmarło 17 osób, natomiast wyzdrowiało 121.

